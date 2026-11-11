Ritual Cipolletti 2026: cómo aprovechar los descuentos en restaurantes y el festival en el Parque Rosauer

Arranca hoy Ritual Cipolletti y la ciudad se convierte, durante cinco días, en un gran Distrito Gastronómico. Restaurantes, bares, cafeterías, bodegas, cocineros y productores del Alto Valle y el Valle Medio serán protagonistas de una programación que invita a recorrer Cipolletti y sentarse a sus mesas.

Hoy comienza el Distrito Gastronómico

Desde hoy y hasta el domingo 15 de noviembre, más de 20 restaurantes, bares, cafés y bodegas integran el Distrito Gastronómico de Ritual. Cada espacio presenta una propuesta propia, pensada especialmente para estos cinco días y atravesada por los productos y sabores del Valle. El circuito se completa con degustaciones, catas, presentaciones y actividades en distintos puntos de la ciudad.

El corazón del circuito es el Menú Ritual: una propuesta especial con un 20% de descuento. No hace falta sacar entrada ni seguir un recorrido fijo. El público puede elegir dónde comer, acercarse directamente o reservar su mesa y armar su propio itinerario. Los menús, precios, horarios, ubicaciones y vías de contacto están publicados en ritualcipolletti.com.ar/distrito/



El circuito reúne a Nido Confitería, Keto del Valle, Nuevo Puerto Fish Truck, Ajo Negro, Cortez, Arde Focaccería, Bodega Gérôme Marteau, Rosolina Resto Bar, Costra Pizza, Lo de Richard, Noble Campo, Vica, Cuatro Perros, Noble Bar, María Ramona Cantina, Estación Margus, Lo de Marcela, Dunell’s Bar, Donato Resto Bar, Café Nunou, Marga Restaurante, Caos Burgers, Espíritu Pucará, Finca Araucaria, Havanna, Parrilla Chiquín, Resto Pucará, Sushi Bike, Resto Letier, Restaurant ACA y Antares.



A ese beneficio se suma un 30% de reintegro para clientes de Banco Patagonia en los comercios adheridos, pagando con tarjetas de crédito Visa del banco asociadas a Google Pay o Apple Pay. La promoción estará vigente desde hoy al 15 de noviembre y tendrá un tope de reintegro de $30.000.

Los pop-ups de la primera noche



Dentro del Distrito Gastronómico, los pop-ups reúnen a cocineros residentes e invitados para crear experiencias que sucederán una sola vez. La primera noche de Ritual tendrá dos encuentros especiales.

La primera jornada comienza hoy a las 19.30 en Ajo Negro con “Cocina Nikkei de veredita + DJ”, una propuesta de Sol Althabegoiti, de Sawara, junto con Silvina Rearte y Leandro Silva, de Ajo Negro. El menú incluirá sushi clásico y nikkei, ceviche de salmón con ají amarillo, gyozas de vegetales y una propuesta dulce de mascarpone, frutilla, chocolate amargo, manzana y ajonjolí.

Lugar: Ajo Negro, Mariano Moreno 197 | Reservas: +54 9 299 633 0716



A las 21, en la Bodega Gérôme Marteau, se realizará una experiencia gastronómica “a 10 manos”, con Ariel Pérez, Lucas Rivas —BlackSummit—, Emma Leiva —Vica—, Leo Perazzoli —Del Azul— y Melina Sol Rivera, junto con la coctelería de Maru Ávila.

La cena comenzará con un cóctel de bienvenida y continuará con appetizers, pequeños platos principales y postres. La propuesta reunirá productos como vieiras, almejas, langostinos, trucha, cordero, ternera, hongos cipoleños, manzanas y peras del Valle.

Lugar: Bodega Gérôme Marteau, Maestro Don Juan Espinosa 2608 | Reservas: +54 9 299 606 6855



Los pop-ups continuarán mañana en Marga Restaurante y en la Chacra Agroecológica El Origen, y el viernes 13 en Cortez. La programación completa, los menús y las vías de reserva pueden consultarse en ritualcipolletti.com.ar/popups/

El fin de semana, Ritual se encuentra en el Parque Rosauer



El sábado 14 y el domingo 15, Ritual se trasladará al Parque Rosauer para reunir a más de 50 cocineros, productores, bodegas, cervecerías, sidreras, destilerías y emprendimientos gastronómicos del Alto Valle y el Valle Medio.

Entre los participantes estarán Vica Carnes y Vinos, Del Sur, Marga, Cortez, Noble Campo, Noble Bar, Arde Focaccería, Finca Araucaria, Ajo Negro, Bodega Gérôme Marteau, Bodega Malma, Bodega Aonikenk, Flor del Prado, Chacra Agroecológica El Origen, Aconcagua Charcutería, Gina, Canelo, Cabrona, Nihilista, Arytza, APPA Jugos, Fruch Patagonia, Embutidos Don Joel, La Tanita y Don Lino, entre otros.



El público podrá probar platos preparados en el momento y conocer vinos, cervezas, destilados, frutas, jugos, conservas, quesos, frutos secos, aderezos, charcutería y otros productos elaborados en la región. Las dos jornadas tendrán también clases de cocina y coctelería, música en vivo y actividades para chicos.

El e-ticket no es obligatorio. Quienes lo reserven gratuitamente desde la web podrán ingresar por un acceso rápido. En el predio también estará disponible el ecovaso reutilizable y coleccionable de Ritual.

Ritual propone poner en primer plano la identidad gastronómica del territorio: sus cocineros, restaurantes, chacras, bodegas, sidreras, cervecerías y productores. Durante cinco días, Cipolletti invita a probar lo que se hace en la región, conocer a quienes lo producen y volver a encontrarse alrededor de la mesa.