Guía paso a paso: cómo tramitar el DNI y el pasaporte con las nuevas tarifas del Renaper

Aumentaron el DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite y desde cuándo rigen los nuevos precios. (Archivo)

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció un nuevo cuadro tarifario para tramitar el pasaporte y el Documento Nacional de Identidad (DNI).

A partir del 21 de noviembre, el DNI regular pasará de $10.000 a $20.000, mientras que el precio del pasaporte regular se actualizará a $130.000. El último ajuste se había aplicado a principios de marzo.

El Renaper justificó la actualización de los aranceles en la necesidad de mantener los estándares tecnológicos, de diseño y seguridad de los documentos de viaje argentinos, garantizar la sustentabilidad financiera del organismo y optimizar la utilización de sus recursos.

Cuánto costará el pasaporte y el DNI desde el 21 de noviembre

Los nuevos valores son:

Pasaporte regular : $130.000;

: $130.000; Pasaporte exprés : $260.000;

: $260.000; Pasaporte al instante: $429.000.

Además, el arancel del pasaporte excepcional para extranjeros subirá de $100.000 a $130.000. Ese mismo monto comenzará a regir para los documentos de viaje destinados a personas apátridas y refugiadas, que también costaban $100.000.

El pasaporte argentino cuenta con una vigencia de 10 años para los mayores de 18 años y de cinco años para los menores, contados a partir de su fecha de emisión.

Por su parte, el DNI de los mayores de 14 años, tanto argentinos como extranjeros, tiene una vigencia de 15 años a partir de su fecha de emisión. Desde finales noviembre, el cuadro tarifario para el documento será así:

DNI regular : $20.000.

: $20.000. DNI exprés : $52.000.

: $52.000. DNI al instante : $114.000.

: $114.000. DNI extranjero: $40.000.

El Renaper recordó que para tramitar el pasaporte argentino es necesario acudir al Registro Civil más cercano o solicitar un turno a través de la aplicación Mi Argentina para asistir a un Centro de Documentación.

El día de la cita, se debe presentar la constancia del turno y el comprobante de pago. Una vez iniciado el trámite, es importante conservar la constancia de solicitud para realizar el seguimiento online mediante el número de identificación.

El pasaporte se entrega por correo en el domicilio indicado y puede recibirlo el titular o cualquier persona mayor de 18 años que presente la constancia del trámite.