Irán declaró «terroristas» a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas: la respuesta de Patricia Bullrich

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, respondió a la medida del régimen de Irán que declaró a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas. La medida llega meses después de que el gobierno de Javier Milei designara a la Guardia Revolucionaria iraní en la misma categoría.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre la declaración de Irán

La exministra de Seguridad publicó un mensaje en su cuenta de X y remarcó: «Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos».

En la misma publicación, remarcó: «Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos».

La respuesta de la senadora libertaria llega luego de que el régimen del ayatollah Mojtaba Khamenei designara a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como «organizaciones terroristas» en virtud del «principio de reciprocidad». La designación fue informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

Meses atrás, precisamente en marzo cuando estaba en auge la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero, el gobierno de Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, como «organización terrorista», lo que permite aplicar «sanciones financieras y restricciones operativas» a Irán.

Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de apoyar al grupo terrorista chiita libanés Hezbollah, al que atribuye dos atentados cometidos en Buenos Aires: uno en 1992 contra la embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos, y otro en 1994 contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas y cientos más resultaron heridas.

En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas. La cancillería iraní calificó la decisión del gobierno argentino de «medida hostil».

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que «de acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019», Irán declara que «la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas».

«El gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción», agregó.

Irán ya ha aplicado el principio de reciprocidad a otros países. A principios de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil, y a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del país como organizaciones terroristas.