Rolls de canela que son una tentación

Ingredientes

Para la masa:

– 1 huevo

– 2 tazas de harina de trigo integral

– 1 taza de harina de almendra (o de trigo o de avena, la harina de almendras va a humectar a la harina de trigo en la cocción para que no quede tan seco, de usar solo trigo o trigo y harina de avena, agregar 1/3 taza de aceite adicional)

– 1/2 taza de bebida de almendra o leche descremada

– extracto de vainilla

– 3 cdas soperas de stevia líquido

– canela a gusto (eso depende de cuánto te guste)

– 1 cda de polvo para hornear

Para el relleno:

– Puré de 2 manzanas (hervir manzana roja o verde, una vez lista colar y procesar hasta hacerla puré) + canela a gusto (4 cdas soperas usé)

– stevia a gusto

– 1 cda de aceite de oliva o de coco o el que elijas

Preparación

Precalentar el horno a 180° C. En un bol mezclar todos los ingredientes para formar la masa. Si necesitas agregar más harina o más líquido hacerlo sin problema, tenés que formar una masa que pueda amasarse sin que esté ni muy pegajosa ni muy seca, debe quedar elástica. Dejar esa masa reposando en heladera por 30 minutos.

Con un rodillo estirar la masa formando un rectángulo, colocar (como si fuese un pionono) el relleno y enrollar. Antes de rellenar podés colocar canela en la base. Una vez enrollado fraccionar en 8 unidades con un cuchillo grande (se corta de una, no se serrucha, no sé si me explico).

Tomar una placa para horno, engrasar, llevar los rollitos y hornear por 15 minutos. Deben salir un poco blandos (si se cocinan de más, quedan duros). Una vez listo y frío colocar el frosting que puede ser: crema de cacao, chocolate blanco, yogur, queso crema endulzado, etc.