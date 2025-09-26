SUSCRIBITE
30 min cronometro
Rolls de espinaca, tomate y queso parmesano ¿qué más querés?

Una receta digna de ser imitada. La propuesta es de @cocinerosarg.

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina 000: 1 kg

sal: 25 gr

azúcar: 150 gr

levadura: 20 gr

agua: 480 cc

manteca: 100 gr

PARA EL EMPASTE: --

manteca: 250 gr

Preparación

1- Formar una masa con todos los ingredientes con excepción de la manteca. Trabajar hasta obtener una masa lisa, amasando durante 10 minutos. Debemos lograr una masa firme.

2- Estirar en forma rectangular (50 x 30 cm), tapar con film y dejar descansar en heladera durante 30 minutos.

3- Presionar la manteca entre dos papeles film, logrando un ladrillo (30 x 20 cm). Disponerlo sobre un extremo del amasijo y envolverlo sobre sí mismo. Dar una vuelta simple. Reservar una noche en heladera bien tapado, este paso es importante. Al día siguiente realizar las otras dos vueltas con intervalos de 2 horas de descanso en frío, para evitar que se escape la materia grasa del pastón.

4- Estirar la masa a 3 mm de grosor y cortar los triángulos para los croissants. Arrollar y colocar sobre placas.

5- Dejar reposar fermentar, pincelar con huevo y hornear, en horno precalentado, a 200° C durante 20 minutos.

Para el relleno

  • 3 atados grandes de espinaca fresca
  • 1 taza olivas
  • tomates confitados
  • tomates secos hidratados
  • queso parmesano rallado grueso

El relleno se debe preparar al momento de armar el roll. Cortar la espinaca en chifonade, colocarla en un bol. Agregar las olivas descarozadas y cortadas, los tomates picados y el queso, mezclar bien.

Para el armado

  • Estirar la masa a 3 mm, cortar un rectángulo de 20 x 50 cm aproximadamente.
  • Colocar el relleno en el centro, formando una línea de lado a lado, bien cargado.
  • Cerrar formando un roll y cortar cada 5 cm.
  • Estibar en placa, tapar y dejar leudar.
  • Pintar con doradura. Cocinar a horno 190° C, hasta dorar bien.

Preparación

