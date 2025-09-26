Rolls de espinaca, tomate y queso parmesano ¿qué más querés?
Una receta digna de ser imitada. La propuesta es de @cocinerosarg.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina 000: 1 kg
sal: 25 gr
azúcar: 150 gr
levadura: 20 gr
agua: 480 cc
manteca: 100 gr
PARA EL EMPASTE: --
manteca: 250 gr
Preparación
1- Formar una masa con todos los ingredientes con excepción de la manteca. Trabajar hasta obtener una masa lisa, amasando durante 10 minutos. Debemos lograr una masa firme.
2- Estirar en forma rectangular (50 x 30 cm), tapar con film y dejar descansar en heladera durante 30 minutos.
3- Presionar la manteca entre dos papeles film, logrando un ladrillo (30 x 20 cm). Disponerlo sobre un extremo del amasijo y envolverlo sobre sí mismo. Dar una vuelta simple. Reservar una noche en heladera bien tapado, este paso es importante. Al día siguiente realizar las otras dos vueltas con intervalos de 2 horas de descanso en frío, para evitar que se escape la materia grasa del pastón.
4- Estirar la masa a 3 mm de grosor y cortar los triángulos para los croissants. Arrollar y colocar sobre placas.
5- Dejar reposar fermentar, pincelar con huevo y hornear, en horno precalentado, a 200° C durante 20 minutos.
Para el relleno
- 3 atados grandes de espinaca fresca
- 1 taza olivas
- tomates confitados
- tomates secos hidratados
- queso parmesano rallado grueso
El relleno se debe preparar al momento de armar el roll. Cortar la espinaca en chifonade, colocarla en un bol. Agregar las olivas descarozadas y cortadas, los tomates picados y el queso, mezclar bien.
Para el armado
- Estirar la masa a 3 mm, cortar un rectángulo de 20 x 50 cm aproximadamente.
- Colocar el relleno en el centro, formando una línea de lado a lado, bien cargado.
- Cerrar formando un roll y cortar cada 5 cm.
- Estibar en placa, tapar y dejar leudar.
- Pintar con doradura. Cocinar a horno 190° C, hasta dorar bien.
