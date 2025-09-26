Rolls de espinaca, tomate y queso parmesano ¿qué más querés?

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina 000: 1 kg sal: 25 gr azúcar: 150 gr levadura: 20 gr agua: 480 cc manteca: 100 gr PARA EL EMPASTE: -- manteca: 250 gr

Preparación

1- Formar una masa con todos los ingredientes con excepción de la manteca. Trabajar hasta obtener una masa lisa, amasando durante 10 minutos. Debemos lograr una masa firme.

2- Estirar en forma rectangular (50 x 30 cm), tapar con film y dejar descansar en heladera durante 30 minutos.

3- Presionar la manteca entre dos papeles film, logrando un ladrillo (30 x 20 cm). Disponerlo sobre un extremo del amasijo y envolverlo sobre sí mismo. Dar una vuelta simple. Reservar una noche en heladera bien tapado, este paso es importante. Al día siguiente realizar las otras dos vueltas con intervalos de 2 horas de descanso en frío, para evitar que se escape la materia grasa del pastón.

4- Estirar la masa a 3 mm de grosor y cortar los triángulos para los croissants. Arrollar y colocar sobre placas.

5- Dejar reposar fermentar, pincelar con huevo y hornear, en horno precalentado, a 200° C durante 20 minutos.

Para el relleno

3 atados grandes de espinaca fresca

1 taza olivas

tomates confitados

tomates secos hidratados

queso parmesano rallado grueso

El relleno se debe preparar al momento de armar el roll. Cortar la espinaca en chifonade, colocarla en un bol. Agregar las olivas descarozadas y cortadas, los tomates picados y el queso, mezclar bien.

Para el armado

Estirar la masa a 3 mm , cortar un rectángulo de 20 x 50 cm aproximadamente.

Colocar el relleno en el centro , formando una línea de lado a lado, bien cargado.

Cerrar formando un roll y cortar cada 5 cm.

Estibar en placa, tapar y dejar leudar .

Pintar con doradura. Cocinar a horno 190° C, hasta dorar bien.