Fácil, rico y saludable: cómo se hace este cheesecake de duraznos
Un postre que tiene muchísimo sabor. La propuesta es de @pam.pellegrini.
Lista de Ingredientes
PARA LA BASE: --
galletitas de vainilla o coco sin azúcar: 150 gr
aceite de coco: 3 cdas.
agua: 3 cdas.
PARA EL RELLENO: --
queso crema light: 300 gr
crema de leche o yogur: 80 gr
edulcorante: 1 cda.
duraznos al natural: 1 lata
gelatina sin sabor: 7 gr
Preparación
Para la base procesar las galletitas y humedecerlas bien con el agua y el aceite. Aplastar en un molde de 15 cm de diámetro, engrasado spray vegetal, si es desmontable mejor.
Por otro lado batir el queso crema con la crema y el edulcorante hasta integrar. Licuar 3 mitades de duraznos escurridos. Humedecer la gelatina con 1/4 taza de agua, calentar a microondas y disolver bien.
Agregar a los duraznos y seguir licuando. Volcar sobre la crema e integrar todo. Volcar sobre la base y llevar a la heladera al menos 3 horas. Desmoldarlas para decorar.
Escurrir el resto de duraznos, cortarlos y ponerlos encima. Pintarlos con mermelada de duraznos así no pierden el brillo y a disfrutar.
