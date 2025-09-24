Fácil, rico y saludable: cómo se hace este cheesecake de duraznos

Lista de Ingredientes PARA LA BASE: -- galletitas de vainilla o coco sin azúcar: 150 gr aceite de coco: 3 cdas. agua: 3 cdas. PARA EL RELLENO: -- queso crema light: 300 gr crema de leche o yogur: 80 gr edulcorante: 1 cda. duraznos al natural: 1 lata gelatina sin sabor: 7 gr

Preparación

Para la base procesar las galletitas y humedecerlas bien con el agua y el aceite. Aplastar en un molde de 15 cm de diámetro, engrasado spray vegetal, si es desmontable mejor.

Por otro lado batir el queso crema con la crema y el edulcorante hasta integrar. Licuar 3 mitades de duraznos escurridos. Humedecer la gelatina con 1/4 taza de agua, calentar a microondas y disolver bien.

Agregar a los duraznos y seguir licuando. Volcar sobre la crema e integrar todo. Volcar sobre la base y llevar a la heladera al menos 3 horas. Desmoldarlas para decorar.

Escurrir el resto de duraznos, cortarlos y ponerlos encima. Pintarlos con mermelada de duraznos así no pierden el brillo y a disfrutar.