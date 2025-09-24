SUSCRIBITE
1 min cronometro
Yo Como

Fácil, rico y saludable: cómo se hace este cheesecake de duraznos

Un postre que tiene muchísimo sabor. La propuesta es de @pam.pellegrini.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
1 min cronometro
Yo Como

Fácil, rico y saludable: cómo se hace este cheesecake de duraznos

Un postre que tiene muchísimo sabor. La propuesta es de @pam.pellegrini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA BASE: --

galletitas de vainilla o coco sin azúcar: 150 gr

aceite de coco: 3 cdas.

agua: 3 cdas.

PARA EL RELLENO: --

queso crema light: 300 gr

crema de leche o yogur: 80 gr

edulcorante: 1 cda.

duraznos al natural: 1 lata

gelatina sin sabor: 7 gr

Preparación

Para la base procesar las galletitas y humedecerlas bien con el agua y el aceite. Aplastar en un molde de 15 cm de diámetro, engrasado spray vegetal, si es desmontable mejor.

Por otro lado batir el queso crema con la crema y el edulcorante hasta integrar. Licuar 3 mitades de duraznos escurridos. Humedecer la gelatina con 1/4 taza de agua, calentar a microondas y disolver bien.

Agregar a los duraznos y seguir licuando. Volcar sobre la crema e integrar todo. Volcar sobre la base y llevar a la heladera al menos 3 horas. Desmoldarlas para decorar.

Escurrir el resto de duraznos, cortarlos y ponerlos encima. Pintarlos con mermelada de duraznos así no pierden el brillo y a disfrutar.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

Postres
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias