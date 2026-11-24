Lista de Ingredientes galletitas secas tipo María o Maná: 200 gr chocolate semiamargo 85%: 150 gr chocolate con leche: 100 gr azúcar: 100 gr huevos: 2 manteca: 20 gr ron o jugo de naranja: 30 ml azúcar impalpable para rebozar: c/n

Preparación

Batir los huevos con el azúcar y reservar.

En una ollita, derretir los chocolates picados junto con la manteca a fuego bajo, cuidando que no se quemen. Incorporar los huevos batidos con el azúcar y cocinar a fuego lento durante 5 minutos, revolviendo constantemente. Retirar del fuego y llevar a la heladera durante unos 10 minutos.

Mientras tanto, romper las galletitas con las manos en trozos irregulares, sin triturarlas demasiado, para que se puedan ver en el salame.

Retirar la mezcla de chocolate de la heladera. Debe quedar suave, pero no excesivamente líquida. Agregar el ron o el jugo de naranja poco a poco, mezclando con una espátula. Volcar sobre las galletitas y mezclar lo justo para que todas queden cubiertas de chocolate.

Pasar la preparación a un papel de horno y, ayudándose con el papel, darle forma de salame. Cerrar los extremos como si fuera un caramelo.

Llevar a la heladera durante un mínimo de 3 a 4 horas, o hasta que esté firme. Retirar el papel y rebozar con azúcar impalpable. Conservar en la heladera durante 3 a 4 días o congelar. También se pueden agregar frutos secos, como avellanas.