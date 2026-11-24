Mucho antes de convertirse en uno de los cocineros argentinos más reconocidos del mundo, Francis Mallmann abrió su primer restaurante en San Carlos de Bariloche. Era un joven sin formación gastronómica profesional, pero con una enorme curiosidad por la cocina y una profunda conexión con los paisajes patagónicos.

El establecimiento se llamaba Nahuel Malal y funcionaba durante la década del 70. En una entrevista, el propio chef recordó aquellos comienzos y cómo la experiencia lo impulsó a viajar a Francia para perfeccionar sus conocimientos culinarios.

Cómo nació Nahuel Malal, el primer restaurante de Francis Mallmann en Bariloche

La historia comenzó cuando Mallmann regresó de California, Estados Unidos, adonde había viajado durante su adolescencia después de abandonar la escuela secundaria.

Cecilia Roberts, una amiga que había estudiado gastronomía le propuso abrir un restaurante juntos. Con la ayuda económica del padre de ella, ambos pusieron en marcha un pequeño emprendimiento en Bariloche.

Por entonces, Mallmann no contaba con estudios profesionales de cocina. Sus conocimientos provenían de las recetas familiares, las preparaciones que realizaba para sus amigos y los libros gastronómicos que había comenzado a leer.

Su madre, que era una excelente cocinera, también fue una referencia importante durante aquella primera etapa.

Un restaurante que abría para pescadores y esquiadores

Ubicado en la zona oeste de Bariloche, sobre el corredor de la avenida Bustillo, Nahuel Malal adaptaba su funcionamiento a las temporadas turísticas de la ciudad.

Durante el verano recibía a los aficionados a la pesca y, en invierno, a quienes llegaban para disfrutar de la temporada de esquí.

Entre las preparaciones que integraban su primera propuesta gastronómica se encontraban el pastel de cordero, las recetas familiares, los platos elaborados con productos patagónicos y otros inspirados en los libros de la reconocida cocinera estadounidense Julia Child.

Su interés por la gastronomía francesa también comenzaba a manifestarse en aquellos años, aunque conseguir determinados ingredientes en Bariloche representaba un verdadero desafío.

Fue precisamente esa dificultad la que despertó su interés por conocer las grandes cocinas europeas.

La cocina como refugio en una época difícil

En una columna que escribió para La Nación en 2018, Mallmann recordó que la apertura de su primer restaurante coincidió con uno de los períodos más convulsionados de la historia argentina.

El chef encontró en la gastronomía un espacio de expresión personal frente a la violencia que atravesaba el país durante la última dictadura militar.

Su familia también vivió de cerca aquel contexto. Su padre, Carlos Alberto Mallmann, había sido director del Instituto Balseiro y uno de los impulsores de la Fundación Bariloche, dedicada a la investigación científica y cultural.

En ese escenario, Nahuel Malal representó el comienzo de un camino independiente, alejado de la trayectoria académica de su padre.

De Bariloche a las cocinas más prestigiosas de París

Mientras mantenía abierto su restaurante durante las temporadas turísticas, Francis Mallmann comenzó a viajar a Francia.

Atraído por la cocina francesa, decidió escribir a distintos restaurantes para solicitar una oportunidad de formación. Después de varios rechazos, consiguió incorporarse como aprendiz en reconocidos establecimientos gastronómicos.

Finalmente, optó por dejar su emprendimiento en Bariloche para instalarse en París y continuar su aprendizaje.

En 1983, de regreso en Argentina, abrió un restaurante sobre la calle Honduras, en el barrio porteño de Palermo. El establecimiento no tenía nombre ni cartel y funcionaba a puertas cerradas.

El regreso a las raíces patagónicas

Después de años dedicados a la sofisticación de la cocina francesa, Mallmann decidió recuperar los sabores y las técnicas que habían formado parte de su infancia en Bariloche.

La leña, el fuego abierto, los productos regionales y la naturaleza se convirtieron en los pilares de una identidad gastronómica propia.

Aquel pequeño restaurante patagónico que recibía a pescadores y esquiadores fue el punto de partida de una carrera que lo llevaría a cocinar para personalidades internacionales, abrir restaurantes en diferentes países y protagonizar una de las entregas de Chef’s Table, de Netflix.

La historia gastronómica de Francis Mallmann comenzó en Bariloche, mucho antes de que el fuego lo convirtiera en una figura mundial.