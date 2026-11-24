El hogar, que debería ser un espacio de protección, continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. Durante 2025, alrededor de 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o por otros integrantes de sus familias cada una hora en todo el mundo.

Los datos surgen de un nuevo informe elaborado por ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que advierte sobre la persistencia de los femicidios y la dificultad para reducir estos crímenes.

El relevamiento estima que, de las aproximadamente 78.000 mujeres y niñas asesinadas intencionalmente durante 2025, cerca del 60% murió a manos de una pareja o de otro familiar. Entre estos últimos se incluyen padres, hermanos, madres y otros integrantes del entorno familiar. Esto representa una media de cinco mujeres cada hora, o 129 al día.

La proporción muestra una marcada diferencia respecto de los homicidios de varones: mientras seis de cada diez mujeres asesinadas fueron víctimas de sus parejas o familiares, entre los hombres esa proporción fue del 11%.

Las mujeres y las niñas no están a salvo del femicidio en ninguna región. Al analizar la cantidad total de víctimas, Asia se ubica en el segundo lugar después de África. Sin embargo, el orden cambia cuando se observa la tasa de femicidios en relación con la población femenina de cada región. Esta diferencia permite dimensionar no solo cuántas mujeres fueron asesinadas, sino también la proporción de víctimas respecto de la cantidad de mujeres que viven en cada continente.

Según los datos de ONU Mujeres, África registra la tasa más alta, con 2,9 víctimas cada 100.000 mujeres. Le siguen América, con 1,4; Oceanía, con 1,1; Asia, con 0,6; y Europa, con 0,5. De esta manera, aunque Asia registra más asesinatos en números absolutos que América, la tasa es mayor en el continente americano.

El informe también analiza quiénes son los principales agresores. En América, durante el período 2010-2025, el 70% de los femicidios cometidos por parejas o familiares fue perpetrado por parejas íntimas, mientras que el 30% correspondió a otros integrantes de la familia. En Europa, la proporción fue del 63% y el 37%, respectivamente.

Aunque las tasas de homicidio han disminuido a escala mundial, las de femicidio lo han hecho a un ritmo más lento. Entre 2010 y 2025, las tasas de homicidio bajaron casi dos veces más rápido que las de femicidio en América y, en Europa, a un ritmo alrededor de 1,5 veces mayor.

“Las actitudes aterradoras, las normas sociales y el fracaso de las garantías institucionales crean un entorno en el que asesinar a una esposa, una hija, una madre o una hermana se convierte en algo ‘tolerable’», señaló Monica Juma, Directora Ejecutiva de la UNODC, “llevamos demasiado tiempo viendo estadísticas alarmantes”.

El femicidio rara vez es un acto aislado. Para muchas mujeres y niñas, es la culminación de un largo período de violencia, amenazas y maltrato que podría haberse evitado. Sin embargo, ante los considerables obstáculos a los que se enfrentan, la mayoría de las mujeres que experimentan violencia física o sexual nunca piden ayuda a sus familiares, a sus comunidades ni a las autoridades. Demasiadas mujeres quedan desamparadas mientras sus agresores eluden la justicia durante toda su vida.

«Para cambiar esta realidad es necesaria una acción sostenida en todos los niveles de la sociedad. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para desplegar estrategias de prevención destinadas a cambiar los comportamientos sociales y las actitudes nocivas, así como invertir en programas e intervenciones especializados para hacer frente a quienes recurren a la violencia doméstica, proteger a las mujeres y garantizar sus derechos humanos y su dignidad”.

“Debemos garantizar que las mujeres y niñas puedan denunciar la violencia de forma segura, acceder a la protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde. Cuando no se registran las señales de alerta, no se investigan adecuadamente los casos, no se protege a las mujeres y niñas y no se lleva a las personas responsables ante la justicia, las consecuencias pueden ser fatales», expuso Juma.

«Cada oportunidad perdida de defender el derecho a la seguridad de las mujeres y niñas supone un fracaso de la justicia y del deber más fundamental de la ley: proteger la vida de las mujeres y las niñas. Debemos actuar con urgencia para garantizar que no se pase por alto ninguna señal de alerta, que ninguna sobreviviente quede sin protección y que ningún agresor eluda su responsabilidad”, afirmó Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

ONU Mujeres y UNODC reclamaron ampliar las políticas de prevención. El abordaje, señalaron, debe contemplar tanto la violencia en las relaciones de pareja como las distintas dinámicas que se producen dentro de las familias para «garantizar el acceso a la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad«.

«Esta unión debe poner fin al femicidio y a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, garantizar justicia para las sobrevivientes, las víctimas y sus familiares y exigir responsabilidades a los agresores», cerraron.