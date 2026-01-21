Salpicón de pollo en tres simples pasos, una receta fácil, fresca y rendidora
Un plato que sale rápido para no sufrir tanto en la cocina durante los días calurosos. ¿Vos qué más le agregarías?
Salpicón de pollo en tres simples pasos, una receta fácil, fresca y rendidora
Un plato que sale rápido para no sufrir tanto en la cocina durante los días calurosos. ¿Vos qué más le agregarías?
Lista de Ingredientes
pollo cocido: 400 gr
tomate: 1
cebolla: 1
morrón: 1
choclo cocido: 2 cdas.
arvejas: 2 cdas.
lechuga repollada: 6 hojas
sal: 1 pizca
orégano: 1 cdita.
pimienta blanca molida: 1/4 cdita.
salsa golf (o el aderezo que quieras): 2 cdas.
Preparación
1- Cortar el pollo en trozos grandes o en tiras. Reservar.
2- Cortar el tomate, la cebolla y el morrón en pequeños cubos. Reservar.
3- Mezclar todos los ingredientes y condimentar con sal, orégano y pimienta. Presentar en una linda fuente y servir con salsa golf o cualquier otro aderezo que te guste.
Comentarios