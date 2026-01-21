Salpicón de pollo en tres simples pasos, una receta fácil, fresca y rendidora

Lista de Ingredientes pollo cocido: 400 gr tomate: 1 cebolla: 1 morrón: 1 choclo cocido: 2 cdas. arvejas: 2 cdas. lechuga repollada: 6 hojas sal: 1 pizca orégano: 1 cdita. pimienta blanca molida: 1/4 cdita. salsa golf (o el aderezo que quieras): 2 cdas.

Preparación

1- Cortar el pollo en trozos grandes o en tiras. Reservar.

2- Cortar el tomate, la cebolla y el morrón en pequeños cubos. Reservar.

3- Mezclar todos los ingredientes y condimentar con sal, orégano y pimienta. Presentar en una linda fuente y servir con salsa golf o cualquier otro aderezo que te guste.