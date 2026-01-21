SUSCRIBITE Diario papel
20 min cronometro
Yo Como

Salpicón de pollo en tres simples pasos, una receta fácil, fresca y rendidora

Un plato que sale rápido para no sufrir tanto en la cocina durante los días calurosos. ¿Vos qué más le agregarías?

Redacción

Por Redacción

img-recetas
20 min cronometro
Yo Como

Salpicón de pollo en tres simples pasos, una receta fácil, fresca y rendidora

Un plato que sale rápido para no sufrir tanto en la cocina durante los días calurosos. ¿Vos qué más le agregarías?

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pollo cocido: 400 gr

tomate: 1

cebolla: 1

morrón: 1

choclo cocido: 2 cdas.

arvejas: 2 cdas.

lechuga repollada: 6 hojas

sal: 1 pizca

orégano: 1 cdita.

pimienta blanca molida: 1/4 cdita.

salsa golf (o el aderezo que quieras): 2 cdas.

Preparación

1- Cortar el pollo en trozos grandes o en tiras. Reservar.

2- Cortar el tomate, la cebolla y el morrón en pequeños cubos. Reservar.

3- Mezclar todos los ingredientes y condimentar con sal, orégano y pimienta. Presentar en una linda fuente y servir con salsa golf o cualquier otro aderezo que te guste.


Temas

Alimentación

ensaladas

Gastronomía

pollo

Receta fácil

Verano 2026

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias