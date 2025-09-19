San Martín de los Andes: Comenzó la feria que reúne a bodegas de Neuquén, Río Negro y Chubut

Hoy y mañana, los salones del Loi Suites Chapelco Hotel, de San Martín de los Andes, serán sede del evento: “Vino a la Montaña”, la feria que reúne en un solo lugar a bodegueros, enólogos, sommeliers, gastronómicos, amantes del vinos y público general con ganas de aprender y conocer todo lo que ofrece la Patagonia en materia de vitivinicultura. Participan de la feria unas 20 bodegas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Durante las dos jornadas habrá degustaciones en los diferentes stands, catas dirigidas y presentaciones de productores y enólogos representantes de las bodegas; también propuestas de maridajes y charlas sobre turismo del vino y comercialización. Se presentarán vinos y espumantes producidos con mucha pasión y esfuerzo en distintos rincones del sur argentino. Una oportunidad imperdible para residentes y turistas que se preparan para recibir la primavera en la cordillera.

Entre las bodegas que darán forma a esta edición están, de Neuquén: Fincas del Limay, Mabellini Wines, Cutral Co, Schroeder, Aicardi y Sudoeste. De Río Negro: las bodegas Agrestis, Familia Dellanzo, Sánchez Carrillo y Dominio de Freneza. De Chubut, las bodegas Nant y Fall, Huancache, Estancia las Bardas y Cielos de Gualjaina.

Pero también de esa zona participarán los integrantes de la Ruta del Espumante Andino Patagónico, integrada por Cava Nueva (El Bolsón), Viñedo Touriñán (Lago Puelo), Casa Redonda Bed &Wine (Paraje Las Golondrinas), Bodega Ayestarán Allard (El Hoyo), Entre Senderos Wine & Lodge (Trevelin) y Casa Klocker Prambs (Frutillar, Chile).

Todas las novedades de este evento de vinos de la Patagonia pueden seguirse en el Instagram @vinoalamontana.sma. Las entradas están a la venta a través de Instagram o adquiriéndolas en el Full del ACA, a un valor de $30.000. Incluyen la copa del evento, un sandwich gourmet y la participación en todas las actividades del día. Los cupos son limitados.