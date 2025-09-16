En octubre «Traful invita» a disfrutar de su novena edición
El evento se realizará del 10 al 12 de octubre para disfrutar de los maravillosos sabores de la gastronomía patagónica.
Del 10 al 12 de octubre, el Hotel Alto Traful abre sus puertas a la novena edición de “Traful Invita”, un encuentro que se ha consolidado como una cita imperdible para los amantes de la gastronomía y el turismo en la Patagonia.
Enclavado en pleno corazón del circuito de los Siete Lagos, el hotel se transforma en un escenario donde los sabores, el vino, la música y la naturaleza dialogan para crear una experiencia multisensorial. Más que un evento, “Traful Invita” busca poner en valor la identidad culinaria neuquina y rionegrina, convocando a turistas, vecinos y a todos quienes deseen descubrir la esencia de la región a través de su cocina.
El anfitrión será el chef Emanuel Antimi (@turkococina), representante de la cocina del Alto Traful y reconocido embajador de la gastronomía neuquina. Junto a él participarán dos referentes invitados: Martín Páez (@lobococina), de Villa La Angostura, y Sebastián Mazzucchelli (@sebastianmazzucchelli), de Villa Pehuenia. Durante el fin de semana ofrecerán dos cenas únicas: el viernes, una cena de pasos con música en vivo, y el sábado, una propuesta especial con maridaje de vinos que promete resaltar lo mejor de los productos y sabores patagónicos.
Con esta iniciativa, el Hotel Alto Traful reafirma su compromiso de ir más allá de la hospitalidad premium: convertirse en un actor cultural y gastronómico clave en la región, posicionando a Villa Traful como un destino que combina naturaleza, excelencia culinaria y experiencias memorables.
