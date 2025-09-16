En octubre «Traful invita» a disfrutar de su novena edición

Del 10 al 12 de octubre, el Hotel Alto Traful abre sus puertas a la novena edición de “Traful Invita”, un encuentro que se ha consolidado como una cita imperdible para los amantes de la gastronomía y el turismo en la Patagonia.

Enclavado en pleno corazón del circuito de los Siete Lagos, el hotel se transforma en un escenario donde los sabores, el vino, la música y la naturaleza dialogan para crear una experiencia multisensorial. Más que un evento, “Traful Invita” busca poner en valor la identidad culinaria neuquina y rionegrina, convocando a turistas, vecinos y a todos quienes deseen descubrir la esencia de la región a través de su cocina.

Emanuel Antimi es el anfitrión del evento.



El anfitrión será el chef Emanuel Antimi (@turkococina), representante de la cocina del Alto Traful y reconocido embajador de la gastronomía neuquina. Junto a él participarán dos referentes invitados: Martín Páez (@lobococina), de Villa La Angostura, y Sebastián Mazzucchelli (@sebastianmazzucchelli), de Villa Pehuenia. Durante el fin de semana ofrecerán dos cenas únicas: el viernes, una cena de pasos con música en vivo, y el sábado, una propuesta especial con maridaje de vinos que promete resaltar lo mejor de los productos y sabores patagónicos.

Con esta iniciativa, el Hotel Alto Traful reafirma su compromiso de ir más allá de la hospitalidad premium: convertirse en un actor cultural y gastronómico clave en la región, posicionando a Villa Traful como un destino que combina naturaleza, excelencia culinaria y experiencias memorables.