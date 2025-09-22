San Martín de los Andes: la primera edición de Vino a la Montaña se llevó todos los aplausos

Con una gran afluencia de público, excelente calidad de bodegas de Neuquén, Río Negro y Chubut, una nutrida agenda de charlas, degustaciones, presentaciones de productos y maridajes, se desarrolló con éxito la primera edición de “Vino a la Montaña”, la feria de vinos de la Patagonia que se desarrolló este pasado fin de semana en los salones del Loi Suites Chapelco Hotel.

En general, el público que participó del evento se sorprendió de la propuesta y de la cantidad de bodegas que hay en Patagonia, de la calidad de los vinos que producen, y de las historias que hay detrás de cada una de ellas.



Pudieron conocer, degustar y conversar con sus propietarios, enólogos y sommeliers que llegaron a San Martín de los Andes para participar de este necesario evento que promueve la mayor presencia de vinos de la Patagonia en las cartas de restaurantes, en los comercios y vinotecas, para poner en valor la producción regional y que pueda estar al alcance de los consumidores.

Entre las bodegas que dijeron presente en esta primera edición edición de “Vino a la Montaña” se encontraron, de Neuquén: Fincas del Limay, Mabellini Wines, Cutral Co, Schroeder, Aicardi y Sudoeste. De Río Negro: las bodegas Agrestis, Familia Dellanzo, Sánchez Carrillo y Dominio de Freneza. De Chubut, las bodegas Nant y Fall, Huancache, Estancia las Bardas y Cielos de Gualjaina.



Pero también de esa zona participaron los integrantes de la Ruta del Espumante Andino Patagónico, integrada por Cava Nueva (El Bolsón), Viñedo Touriñán (Lago Puelo), Casa Redonda Bed &Wine (Paraje Las Golondrinas), Bodega Ayestarán Allard (El Hoyo), Entre Senderos Wine & Lodge (Trevelin) y Casa Klocker Prambs (Frutillar, Chile).

Participaron de la apertura de ambos días autoridades municipales, provinciales y empresariales, como Alejandro Apaolaza, Secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Gabriela Valencia, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de esta ciudad, Sergio Sciacchitano, presidente de NeuquénTur y Gustavo Fernández Capiet, Ministro de Turismo de la provincia de Neuquén. También estuvo presente la influencer del mundo del vino, Marisol de la Fuente.



Acompañaron el evento NeuquénTur, Andina Cambio, Wine Bar de Paihuén, Estudio de Arquitectura Rey Manchini Musante, Chocolatería la Vieja Aldea, Transportes Imaz y la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes.