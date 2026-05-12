Seminario de cocina mesopotámica de la mano del chef Quique Sobral

Este viernes 15 de mayo a las 16.30, la Escuela de Cocineros Patagónicos invita a vivir una experiencia única, en modalidad presencial o virtual. De la mano de Quique Sobral, vamos a descubrir una cocina profundamente conectada con el territorio y sus raíces. Una propuesta distinta, con historia, identidad y sabor.



Quique Sobral es el impulsor de Bajo Llave 929, un restaurante a puertas cerradas en Concepción del Uruguay que celebra la identidad entrerriana. Formado en el IAG y docente universitario, fue finalista del Baron B Edition Cuisine 2023. A través del Proyecto Mesopotamia, investiga productos locales como el yatay y los peces de río, rescatando el legado de las culturas Chaná y Charrúa. Su propuesta combina la técnica profesional con un profundo respeto por las raíces y la historia del territorio.

Los cupos son limitados. Inscripción en el link https://forms.gle/fBmShZoR3YsNmM1R8