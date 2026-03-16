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Yo Como

Tarta de cebollas caramelizadas y quesos, con base de masa integral

El maestro @osvaldo_gross nos propone una receta con mucho sabor y de elaboración totalmente casera.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Tarta de cebollas caramelizadas y quesos, con base de masa integral

El maestro @osvaldo_gross nos propone una receta con mucho sabor y de elaboración totalmente casera.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

manteca clarificada o aceite de coco: 100 gr

yemas: 2

agua: 100 cc

harina integral: 200 gr

almidón de maíz: 50 gr

sal y pimienta: 1 pizca c/u

PARA EL RELLENO: --

cebollas medianas: 6

manteca: 50 gr

azúcar: 50 gr

queso crema: 100 gr

queso por salut: 100 gr

queso tipo gruyere: 100 gr

queso de rallar: 100 gr

huevos: 3

almidón de maíz: 1 cda.

perejil o tomillo fresco: a gusto

Preparación


Arrancamos con la masa: Tamizar los secos y hacer un volcán. Poner la manteca blanda, las yemas y 80 de agua en el centro. Tomar la masa. Si vemos que necesita más líquido, agregar, porque las harinas integrales que absorben mucha humedad. Envolver en film y dejar descansar una hora.

Para el relleno vamos a pelar las cebollas y cortar en láminas finas. Rehogar con la manteca y el azúcar hasta que estén transparentes. Deben perder todo el liquido. Mezclar el queso crema con los huevos, salpimentar y agregar el almidón y el perejil o tomillo. Cortar en cubitos el port salut y rallar los otros. Unir todo.

Estirar la masa de 3 o 4 mm. Forrar una tartera alta de 22 a 24 cm diámetro. Poner un poco de pan rallado en la base. Ubicar el relleno y tapar con la masa restante. Podemos hacer un enrejado o cubrirla completa. Pincelar con huevo y espolvorear con azúcar. Hornear, en horno pre calentado, a 180° C de 40 a 50 minutos.


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