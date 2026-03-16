Tarta de cebollas caramelizadas y quesos, con base de masa integral

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- manteca clarificada o aceite de coco: 100 gr yemas: 2 agua: 100 cc harina integral: 200 gr almidón de maíz: 50 gr sal y pimienta: 1 pizca c/u PARA EL RELLENO: -- cebollas medianas: 6 manteca: 50 gr azúcar: 50 gr queso crema: 100 gr queso por salut: 100 gr queso tipo gruyere: 100 gr queso de rallar: 100 gr huevos: 3 almidón de maíz: 1 cda. perejil o tomillo fresco: a gusto

Preparación



Arrancamos con la masa: Tamizar los secos y hacer un volcán. Poner la manteca blanda, las yemas y 80 de agua en el centro. Tomar la masa. Si vemos que necesita más líquido, agregar, porque las harinas integrales que absorben mucha humedad. Envolver en film y dejar descansar una hora.

Para el relleno vamos a pelar las cebollas y cortar en láminas finas. Rehogar con la manteca y el azúcar hasta que estén transparentes. Deben perder todo el liquido. Mezclar el queso crema con los huevos, salpimentar y agregar el almidón y el perejil o tomillo. Cortar en cubitos el port salut y rallar los otros. Unir todo.

Estirar la masa de 3 o 4 mm. Forrar una tartera alta de 22 a 24 cm diámetro. Poner un poco de pan rallado en la base. Ubicar el relleno y tapar con la masa restante. Podemos hacer un enrejado o cubrirla completa. Pincelar con huevo y espolvorear con azúcar. Hornear, en horno pre calentado, a 180° C de 40 a 50 minutos.