Tarta de cebollas caramelizadas y quesos, con base de masa integral
El maestro @osvaldo_gross nos propone una receta con mucho sabor y de elaboración totalmente casera.
Tarta de cebollas caramelizadas y quesos, con base de masa integral
El maestro @osvaldo_gross nos propone una receta con mucho sabor y de elaboración totalmente casera.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
manteca clarificada o aceite de coco: 100 gr
yemas: 2
agua: 100 cc
harina integral: 200 gr
almidón de maíz: 50 gr
sal y pimienta: 1 pizca c/u
PARA EL RELLENO: --
cebollas medianas: 6
manteca: 50 gr
azúcar: 50 gr
queso crema: 100 gr
queso por salut: 100 gr
queso tipo gruyere: 100 gr
queso de rallar: 100 gr
huevos: 3
almidón de maíz: 1 cda.
perejil o tomillo fresco: a gusto
Preparación
Arrancamos con la masa: Tamizar los secos y hacer un volcán. Poner la manteca blanda, las yemas y 80 de agua en el centro. Tomar la masa. Si vemos que necesita más líquido, agregar, porque las harinas integrales que absorben mucha humedad. Envolver en film y dejar descansar una hora.
Para el relleno vamos a pelar las cebollas y cortar en láminas finas. Rehogar con la manteca y el azúcar hasta que estén transparentes. Deben perder todo el liquido. Mezclar el queso crema con los huevos, salpimentar y agregar el almidón y el perejil o tomillo. Cortar en cubitos el port salut y rallar los otros. Unir todo.
Estirar la masa de 3 o 4 mm. Forrar una tartera alta de 22 a 24 cm diámetro. Poner un poco de pan rallado en la base. Ubicar el relleno y tapar con la masa restante. Podemos hacer un enrejado o cubrirla completa. Pincelar con huevo y espolvorear con azúcar. Hornear, en horno pre calentado, a 180° C de 40 a 50 minutos.
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