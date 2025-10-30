Torta de naranja sin TACC: húmeda, esponjosa y con todo el sabor casero
Esta torta de naranja sin TACC se prepara en pocos pasos y es ideal para acompañar la merienda o un desayuno especial.
Lista de Ingredientes
premezcla sin gluten: 2 tazas
azucar: 1 taza
huevos: 3
aceite neutro: 1/2 taza
jugo de naranja natural: 1/2 taza
leche o bebida vegetal: 1/4 de taza
polvo de hornear: 15 gramos
El perfume de la naranja recién rallada transforma cualquier cocina en un lugar más cálido. Esta torta de naranja sin TACC conserva ese espíritu hogareño y ofrece una versión apta para celíacos o para quienes buscan opciones sin gluten, sin perder la textura suave ni el sabor clásico de una buena torta casera.
Con ingredientes simples y un glaseado liviano, es perfecta para disfrutar en cualquier momento del día. Además, se puede hacer en horno tradicional o eléctrico, y dura varios días si se guarda tapada a temperatura ambiente.
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar (o aceitar) un molde redondo.
- En un bowl, mezclar los ingredientes secos: premezcla sin TACC, polvo de hornear, sal y azúcar.
- En otro recipiente, batir los huevos con el aceite, el jugo y la ralladura de naranja hasta integrar bien.
- Unir ambas mezclas e incorporar la leche poco a poco, hasta obtener una masa cremosa y homogénea.
- Verter en el molde y hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
- Dejar enfriar unos minutos y preparar el glaseado mezclando el azúcar impalpable con el jugo de naranja hasta lograr una consistencia fluida.
- Cubrir la torta y dejar que el glaseado se endurezca ligeramente antes de servir.
