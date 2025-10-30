Torta de naranja sin TACC: húmeda, esponjosa y con todo el sabor casero

Lista de Ingredientes premezcla sin gluten: 2 tazas azucar: 1 taza huevos: 3 aceite neutro: 1/2 taza jugo de naranja natural: 1/2 taza leche o bebida vegetal: 1/4 de taza polvo de hornear: 15 gramos

El perfume de la naranja recién rallada transforma cualquier cocina en un lugar más cálido. Esta torta de naranja sin TACC conserva ese espíritu hogareño y ofrece una versión apta para celíacos o para quienes buscan opciones sin gluten, sin perder la textura suave ni el sabor clásico de una buena torta casera.

Con ingredientes simples y un glaseado liviano, es perfecta para disfrutar en cualquier momento del día. Además, se puede hacer en horno tradicional o eléctrico, y dura varios días si se guarda tapada a temperatura ambiente.

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar (o aceitar) un molde redondo.

En un bowl, mezclar los ingredientes secos: premezcla sin TACC, polvo de hornear, sal y azúcar.

En otro recipiente, batir los huevos con el aceite, el jugo y la ralladura de naranja hasta integrar bien.

Unir ambas mezclas e incorporar la leche poco a poco, hasta obtener una masa cremosa y homogénea.

Verter en el molde y hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

Dejar enfriar unos minutos y preparar el glaseado mezclando el azúcar impalpable con el jugo de naranja hasta lograr una consistencia fluida.

Cubrir la torta y dejar que el glaseado se endurezca ligeramente antes de servir.

Imagen generada con IA.