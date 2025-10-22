Sin horno: cómo hacer una tarta helada de frutilla, fácil y rápida

Lista de Ingredientes galletitas de vainilla: 1 paquete manteca: 100 gramos frutillas frescas: 400 gramos crema de leche: 200 cc leche condensada: 1 lata medio limon: jugo esencia de vainilla: 1 cucharadita

A la hora de elegir un postre fresco y tentador, la tarta helada de frutilla es una de las preferidas. Además de ser muy fácil de preparar, no requiere horno y combina una base crocante con una crema suave y frutillas frescas, perfecta para disfrutar en los días de calor.

A continuación, te contamos cómo hacerla paso a paso.

Preparación paso a paso

Prepará la base. Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida hasta formar una masa arenosa. Presionala en el fondo de un molde desmontable o fuente, cubriendo bien toda la superficie. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno.

Hacé la crema. En un bowl, batí la crema de leche hasta que comience a espesar. Sumá la leche condensada, el jugo de limón y la esencia de vainilla, y mezclá hasta lograr una textura cremosa y homogénea.

Incorporá las frutillas. Picá la mitad de las frutillas y mezclalas suavemente con la crema. Reservá el resto para decorar.

Armá la tarta. Volcá la mezcla sobre la base de galletitas y alisá con una espátula. Llevá al freezer por al menos 3 horas, o hasta que esté bien firme.

Decorá y serví. Antes de servir, decorá con frutillas frescas cortadas y, si querés, un poco de crema batida o menta para darle un toque fresco.

Tips para que tu tarta quede perfecta

Podés reemplazar las frutillas por frambuesas o duraznos si querés variar el sabor.

Para una versión más liviana, usá yogur natural en lugar de crema de leche.

Si te gusta con textura más cremosa, guardala en la heladera en lugar del freezer y consumila bien fría.

Esta tarta helada de frutilla se conserva hasta tres días en la heladera y es una excelente opción para preparar con anticipación y disfrutar en cualquier ocasión.

Imagen generada con IA.