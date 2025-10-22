SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Sin horno: cómo hacer una tarta helada de frutilla, fácil y rápida

Una opción fresca, cremosa y muy fácil de preparar, ideal para disfrutar sin encender el horno.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

galletitas de vainilla: 1 paquete

manteca: 100 gramos

frutillas frescas: 400 gramos

crema de leche: 200 cc

leche condensada: 1 lata

medio limon: jugo

esencia de vainilla: 1 cucharadita

A la hora de elegir un postre fresco y tentador, la tarta helada de frutilla es una de las preferidas. Además de ser muy fácil de preparar, no requiere horno y combina una base crocante con una crema suave y frutillas frescas, perfecta para disfrutar en los días de calor.

A continuación, te contamos cómo hacerla paso a paso.

Preparación paso a paso

  • Prepará la base. Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida hasta formar una masa arenosa. Presionala en el fondo de un molde desmontable o fuente, cubriendo bien toda la superficie. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno.
  • Hacé la crema. En un bowl, batí la crema de leche hasta que comience a espesar. Sumá la leche condensada, el jugo de limón y la esencia de vainilla, y mezclá hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
  • Incorporá las frutillas. Picá la mitad de las frutillas y mezclalas suavemente con la crema. Reservá el resto para decorar.
  • Armá la tarta. Volcá la mezcla sobre la base de galletitas y alisá con una espátula. Llevá al freezer por al menos 3 horas, o hasta que esté bien firme.
  • Decorá y serví. Antes de servir, decorá con frutillas frescas cortadas y, si querés, un poco de crema batida o menta para darle un toque fresco.

Tips para que tu tarta quede perfecta

  • Podés reemplazar las frutillas por frambuesas o duraznos si querés variar el sabor.
  • Para una versión más liviana, usá yogur natural en lugar de crema de leche.
  • Si te gusta con textura más cremosa, guardala en la heladera en lugar del freezer y consumila bien fría.

Esta tarta helada de frutilla se conserva hasta tres días en la heladera y es una excelente opción para preparar con anticipación y disfrutar en cualquier ocasión.

Imagen generada con IA.


