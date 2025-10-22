Sin horno: cómo hacer una tarta helada de frutilla, fácil y rápida
Una opción fresca, cremosa y muy fácil de preparar, ideal para disfrutar sin encender el horno.
Lista de Ingredientes
galletitas de vainilla: 1 paquete
manteca: 100 gramos
frutillas frescas: 400 gramos
crema de leche: 200 cc
leche condensada: 1 lata
medio limon: jugo
esencia de vainilla: 1 cucharadita
A la hora de elegir un postre fresco y tentador, la tarta helada de frutilla es una de las preferidas. Además de ser muy fácil de preparar, no requiere horno y combina una base crocante con una crema suave y frutillas frescas, perfecta para disfrutar en los días de calor.
A continuación, te contamos cómo hacerla paso a paso.
Preparación paso a paso
- Prepará la base. Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida hasta formar una masa arenosa. Presionala en el fondo de un molde desmontable o fuente, cubriendo bien toda la superficie. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno.
- Hacé la crema. En un bowl, batí la crema de leche hasta que comience a espesar. Sumá la leche condensada, el jugo de limón y la esencia de vainilla, y mezclá hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
- Incorporá las frutillas. Picá la mitad de las frutillas y mezclalas suavemente con la crema. Reservá el resto para decorar.
- Armá la tarta. Volcá la mezcla sobre la base de galletitas y alisá con una espátula. Llevá al freezer por al menos 3 horas, o hasta que esté bien firme.
- Decorá y serví. Antes de servir, decorá con frutillas frescas cortadas y, si querés, un poco de crema batida o menta para darle un toque fresco.
Tips para que tu tarta quede perfecta
- Podés reemplazar las frutillas por frambuesas o duraznos si querés variar el sabor.
- Para una versión más liviana, usá yogur natural en lugar de crema de leche.
- Si te gusta con textura más cremosa, guardala en la heladera en lugar del freezer y consumila bien fría.
Esta tarta helada de frutilla se conserva hasta tres días en la heladera y es una excelente opción para preparar con anticipación y disfrutar en cualquier ocasión.
