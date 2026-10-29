Torta dos chocolates: un paso a paso muy simple, lleno de dulzura

Lista de Ingredientes manteca: 100 gr azúcar negra: 180 gr huevos: 2 esencia de vainilla: c/n chocolate semi amargo: 100 gr harina 0000: 70 gr chocolate blanco: 170 gr crema de leche: 50 gr manteca: 20 gr chocolate semi amargo: 150 gr crema de leche: 100 cc miel: 1 cda.

Preparación

Pre calentar el horno a 180° C. Batir la manteca pomada con el azúcar hasta formar una crema. Agregar los huevos de a uno, perfumar con esencia de vainilla y sal. Sumar el chocolate derretido y por último la harina tamizada.

Colocar en un molde (sin base) de 20×20 cm y llevar al horno por 20 minutos. Tiene que moverse como un flan. Retirar del horno para que quede super húmedo. Dejar enfriar antes de colocar la capas de chocolate.

Para la crema de chocolate blanco, picar bien fino el chocolate y calentar la crema. Volcarla sobre el chocolate y dejar reposar 5 minutos. Remover para sumar la manteca.

Volcar la mezcla de crema, chocolate y manteca sobre el bizcocho ya frío. Dejar que solidifique.

Para la crema de chocolate negro, picar el chocolate bien chico, calentar la crema y volcarla sobre el chocolate. Esperar 5 minutos. Remover y agregar la miel. Colocar sobre el chocolate blanco ya solidificado y llevar a frío.