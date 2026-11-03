Torta vasca de dulce de leche: cómo hacer esta receta cremosa y fácil para acompañar el mate

La clásica torta vasca tiene una nueva versión para los amantes de los sabores dulces: una preparación con relleno de dulce de leche, textura suave y una superficie dorada. Es una alternativa ideal para preparar en casa y disfrutar en la merienda o como postre.

La torta vasca se caracteriza por su exterior ligeramente tostado y un interior húmedo y cremoso. En esta versión, el dulce de leche se convierte en protagonista y aporta un sabor intenso que combina muy bien con la masa.

Cómo hacer torta vasca de dulce de leche en casa

Ingredientes

Para un molde de 20 a 22 centímetros:

600 g de queso crema.

200 g de dulce de leche repostero.

4 huevos.

200 ml de crema de leche.

150 g de azúcar.

20 g de harina 0000.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

Preparación paso a paso

1. Preparar la base: precalentar el horno a 220 °C. Forrar un molde desmontable con papel manteca, dejando que sobresalga por los bordes.

2. Mezclar el queso crema: colocar el queso crema en un recipiente y batir suavemente junto con el azúcar hasta obtener una preparación homogénea.

3. Incorporar los huevos: agregarlos de a uno, mezclando después de cada incorporación. Sumar la esencia de vainilla y la pizca de sal.

4. Agregar el dulce de leche: incorporar aproximadamente 150 gramos de dulce de leche y mezclar hasta integrarlo. Añadir la crema de leche y la harina tamizada.

5. Preparar el relleno: volcar la mezcla en el molde. Distribuir el dulce de leche restante en pequeñas cucharadas sobre la superficie y realizar movimientos suaves con un palillo para generar un efecto marmolado.

6. Llevar al horno: cocinar durante 35 a 45 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el centro todavía tenga un ligero movimiento.

7. Dejar enfriar: retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera durante al menos 6 horas antes de desmoldar y servir.

El secreto para lograr una textura cremosa

Uno de los puntos más importantes de esta preparación es no cocinarla de más. La torta debe quedar dorada por fuera, pero conservar un centro húmedo y cremoso. Además, el reposo en frío permite que tome consistencia y que los sabores se integren.

El resultado es una torta con una combinación de texturas y sabores: una superficie tostada, un interior suave y el dulzor característico del dulce de leche. Una receta diferente para sumar a la mesa de la merienda o sorprender con un postre casero.

Consejo: para servirla, se puede agregar una cucharada de dulce de leche por encima o acompañar cada porción con frutos rojos para equilibrar el dulzor.