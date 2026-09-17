Amenazó a una docente y golpeó a dos directivas en Neuquén: la Fiscalía pidió 1 año y 6 meses de prisión efectiva

La Fiscalía pidió 1 año y 6 meses de prisión efectiva para una mujer declarada penalmente responsable por amenazar a una docente y agredir físicamente a dos directivas del Instituto de Formación Docente 12 de Neuquén. El planteo fue realizado este miércoles durante la audiencia de determinación de pena.

La fiscal Lucrecia Sola también solicitó que la acusada pague las costas del proceso. La querella pidió una pena mayor, de 2 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que la defensa reclamó seis meses de ejecución condicional. El juez deberá resolver dentro de las próximas 48 horas.

La Fiscalía pidió prisión efectiva

Para fundamentar la pena, Sola señaló que la mujer cuenta con una condena anterior, dictada en 2017, a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. También consideró como agravantes el contexto en el que ocurrieron los hechos, la multiplicidad de delitos y el impacto psicológico provocado en las docentes.

La fiscal destacó que los episodios ocurrieron durante el horario de clases, dentro de una institución educativa y frente a alumnos y padres. “Fueron cometidos en esta institución educativa que es a la que pertenecen sus hijas”, sostuvo.

También planteó que la acusada tenía posibilidades de ajustar su conducta a las normas. “Es una persona que tiene los recursos para poder actuar correctamente y conforme a la ley, motivarse en la norma, tiene los medios para hacerlo y decidió no hacerlo”, afirmó.

Qué pidió cada parte

La querella solicitó 2 años y 6 meses de prisión efectiva, además de las accesorias legales, las costas y el mantenimiento de las medidas cautelares de protección para las víctimas.

Entre sus argumentos mencionó la gravedad y extensión del daño psicológico y psiquiátrico que, según sostuvo, sufrieron las tres docentes. También planteó que no existió un arrepentimiento genuino por parte de la acusada.

La defensa, en cambio, pidió seis meses de prisión de ejecución condicional, el mínimo previsto para el caso. Además, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Penal para permitir una segunda condena en suspenso.

Los hechos ocurrieron en abril de 2025

La mujer fue declarada responsable como autora de amenazas simples contra una docente y como coautora de dos hechos de lesiones leves contra dos directivas, todos en concurso real.

Los episodios ocurrieron el 21 y 22 de abril de 2025. Según se estableció durante el juicio, el primer día la mujer amenazó a una docente durante una reunión realizada en el establecimiento.

Al día siguiente regresó acompañada por otra persona y, de acuerdo con la acusación, agredió físicamente a la regente y a la subregente, quienes resultaron lesionadas.

La declaración de responsabilidad se produjo luego del juicio realizado en agosto. En aquella oportunidad, el juez Juan Guaita respaldó la teoría presentada por la Fiscalía y la querella.

Ahora, el magistrado deberá definir la pena dentro del plazo legal de 48 horas. La identidad de la mujer no se informa para preservar a una adolescente menor de edad que asistía a la institución.