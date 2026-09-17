María Becerra le dedicó un emotivo mensaje a J Rei y reveló el gesto que la enamora: “Me trata como a una reina”

María Becerra volvió a mostrar su costado más romántico con una profunda declaración de amor dedicada a J Rei. La cantante reaccionó al nuevo tema de su pareja, inspirado en la historia que construyeron juntos durante los últimos cuatro años.

María Becerra y J Rei atraviesan un gran momento en su relación y no dudan en expresarlo públicamente. Esta vez fue la cantante quien sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje dedicado a su novio, luego de escuchar DesperTTar, el nuevo lanzamiento del músico.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió un fragmento del videoclip y acompañó las imágenes con palabras en las que destacó el amor, el cuidado y la contención que encontró en su pareja.

“Un hombre con todas las letras. Un caballero que me trata como a una reina”, comenzó escribiendo Becerra. También destacó que J Rei la cuida, la acompaña cuando lo necesita y consigue sacarle sonrisas incluso en los momentos más difíciles.

La cantante cerró su dedicatoria agradeciendo por haber encontrado “un amor tan real y sano” y le expresó públicamente su amor al músico.

“DesperTTar”, la canción de J Rei inspirada en María Becerra

Detrás de la declaración existe un motivo especial. J Rei convirtió diferentes momentos de sus cuatro años de relación con María Becerra en una canción.

DesperTTar se aleja de las grandes escenas vinculadas con la fama y pone el foco en aspectos mucho más cotidianos: los viajes juntos, la familia, la fe, los proyectos compartidos y la posibilidad de construir un futuro en pareja.

En uno de los pasajes, el músico plantea que, cuando le preguntaron qué quería de la vida, su respuesta fue una imagen sencilla: él y María acampando juntos.

La letra también hace referencia a momentos difíciles en los que Becerra se convirtió en su principal sostén y a la importancia de cuidar diariamente una relación para evitar que se desgaste.

María Becerra y J Rei, una relación atravesada por momentos difíciles

La pareja lleva alrededor de cuatro años junta y durante ese tiempo atravesó situaciones particularmente complejas.

Becerra habló públicamente en distintas oportunidades sobre las pérdidas gestacionales que atravesó y las consecuencias emocionales que esos episodios dejaron en su vida. También destacó el papel que tuvo J Rei acompañándola durante los momentos más delicados.

El músico, por su parte, se refirió recientemente a cómo aquellas experiencias modificaron su manera de mirar la vida y lo llevaron a valorar especialmente el presente.

Ahora, lejos de aquellos momentos dolorosos, la música volvió a convertirse en el espacio elegido por ambos para hablar de su historia.

Con DesperTTar, J Rei transformó parte de esa intimidad en una canción y María Becerra respondió con una declaración que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.