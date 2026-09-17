«Oro líquido»: uno de los alimentos más antiguos y venerados de la humanidad alcanza su máxima expresión en la Patagonia

Uno de los alimentos más venerados de la historia de la humanidad, incluso en la actualidad, debido a sus propiedades nutricionales. Foto: gentileza.

El aceite de oliva, conocido históricamente como el «oro líquido», es uno de los alimentos más antiguos y venerados de la humanidad. Aunque sus raíces se remontan a miles de años en la cuenca del Mediterráneo, hoy este tesoro culinario está encontrando una de sus versiones más refinadas y exclusivas en el fin del mundo: la Patagonia argentina.

En la provincia de Neuquén, lo que comenzó como un interrogante audaz se ha transformado en un sector emergente con un potencial enorme. La región demuestra que el frío y el viento, lejos de ser impedimentos, son los aliados perfectos para lograr un aceite de oliva premium con estándares de calidad capaces de sorprender al mercado internacional.

El despertar de la olivicultura en el terruño neuquino

La aventura comenzó en el año 2007 en San Patricio del Chañar. Inspirados por el éxito de los viñedos locales, un grupo de emprendedores se preguntó si la tierra también sería generosa con los olivos. Aunque la rusticidad del clima patagónico impuso desafíos —como una helada inicial de 17 grados bajo cero que afectó las primeras plantaciones—, la sinergia entre el gobierno provincial, el INTA y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) permitió trazar un mapa de aptitud clave para el desarrollo del sector.

En diálogo con Río Negro Rural, el ingeniero agrónomo Juan Kiessling, especialista del INTA, recordó aquellos inicios y destacó el rol de la ciencia para mitigar los riesgos climáticos. Según datos del Censo Nacional Agropecuario, Neuquén cuenta hoy con 363 hectáreas de olivares concentradas en los departamentos de Añelo, Pehuenches y Confluencia, todas enfocadas exclusivamente en la producción de aceite de alta gama.

Arbequina: la variedad reina que resiste al frío patagónico

El olivo es una planta de origen subtropical, pero la variedad arbequina (proveniente de Cataluña, España) ha demostrado una adaptación asombrosa a las bajas temperaturas de la Norpatagonia, soportando hasta 8,9 grados bajo cero.

Olivos desde el aire. El meticuloso manejo de olivicultura en la Patagonia se refleja en la perfecta geometría de las plantaciones de olivos, que se hacen lugar incluso en medio de Vaca Muerta. Foto: archivo Florencia Salto.

Kiessling explicó a Río Negro Rural que el comportamiento de esta variedad en Neuquén ofrece una ventaja estratégica inesperada en comparación con Europa:

Crecimiento contenido: Mientras que en España el rápido crecimiento de la planta obliga a renovar los montes a los 12 o 14 años porque superan el tamaño de las cosechadoras, en Neuquén el desarrollo es más lento.

Mientras que en España el rápido crecimiento de la planta obliga a renovar los montes a los 12 o 14 años porque superan el tamaño de las cosechadoras, en Neuquén el desarrollo es más lento. Mayor vida útil: Este porte reducido permite extender el horizonte productivo de los olivares hasta los 25 años, facilitando una cosecha mecanizada eficiente y continua.

Las claves químicas de un aceite de oliva gourmet

¿Por qué el aceite patagónico se considera un producto premium? La respuesta está en sus veranos cálidos combinados con otoños suaves y noches notablemente frescas durante la maduración de la aceituna. Este choque térmico potencia dos indicadores fundamentales de calidad:

Polifenoles (Antioxidantes): Son los encargados de evitar el ranciamiento y aportar el característico picor y sabor. El aceite neuquino registra 194 partes por millón (ppm), una cifra rotundamente superior a las zonas tradicionales como San Juan, que promedian entre 60 y 150 ppm. Ácido Oleico: Neuquén alcanza un 73% de contenido de este ácido graso saludable, frente al 56%-68% que se registra en las provincias del norte del país.

Este perfil biofísico es tan sobresaliente que, tras análisis sensoriales en Europa, expertos españoles le aseguraron a Kiessling: «Con este aceite producido con arbequina, en Neuquén ya son campeones».

De Neuquén a España: exportación en contraestación

La excelencia alcanzada en las almazaras neuquinas no ha pasado desapercibida para los paladares más exigentes del planeta. El caso de la empresa SeNeu es un ejemplo elocuente de este éxito: la firma exporta aceite de oliva desde Neuquén directamente hacia España, considerada la meca mundial de la olivicultura.

Olivar en Centenario, provincia de Neuquén, donde conviven varias variedades, entre ellas la emblemática Arbequina. Foto: archivo Florencia Salto.

Este hito comercial se fundamenta en dos pilares comerciales imbatibles:

Calidad analítica y sensorial insuperable , validada por los rigurosos laboratorios europeos.

, validada por los rigurosos laboratorios europeos. Producción en contraestación, lo que permite abastecer al hemisferio norte con aceite fresco recién extraído justo cuando sus propias reservas de la temporada anterior empiezan a mermar.

El desafío: Identidad y Denominación de Origen

A pesar de contar con tres salas de extracción equipadas con tecnología de acero inoxidable que procesan la aceituna en paralelo a la cosecha para asegurar la categoría Extra Virgen, el sector aún enfrenta el reto de consolidar su estrategia comercial.

«Vi aceites extraordinarios en bidones plásticos de tres litros en supermercados; me hizo mal ver eso, semejante calidad no puede ir en ese envase», se lamentó Kiessling ante Río Negro Rural. El especialista propone replicar el exitoso modelo de las bodegas vitivinícolas de San Patricio del Chañar, invirtiendo equitativamente en plantación, tecnología y promoción.

La meta definitiva para el sector es avanzar hacia una Denominación de Origen Geográfico regional que nuclee a Neuquén, Río Negro y Chubut. Un sello distintivo que proteja y posicione a estos aceites gourmet en las góndolas internacionales, haciendo justicia al valor real de un verdadero «oro líquido» nacido en los suelos de la Patagonia.

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