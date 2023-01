Una torta matera fácil de hacer… y comer

Para un molde desmontable de 20 cm de diámetro, enmantecado y enharinado, rinde 8 porciones. Vamos a usar como medida un pote de 480 g de queso crema, ya que el contenido estará en la torta.

Ingredientes:

– 1 pote de queso crema entero

– 3/4 pote de azúcar

– 4 huevos

– 1/8 pote de leche

– 1/8 pote de aceite

– 1 1/2 pote de harina leudante, tamizada

– perfume a elección: ralladura de cítricos, vainilla

– azúcar extra para espolvorear

Preparación

Batir queso crema, azúcar, huevos, perfume elegido, aceite y leche. Integrar la harina, volcar en molde, espolvorear con azúcar y cocinar en horno precalentado a 160° C durante 90 minutos, abriendo jamás la puerta del horno. Pasado el tiempo indicado chequear que al pinchar un palillo en su parte más alta éste salga limpio.

Un cuadro de sabor.

Tips:

* Si no consiguen esa medida de pote, háganlo con la jarra medidora donde dice 480, es volumen, así que es lo mismo.

* Recuerden 1/8 de 480 son 60 ml.

* Si optan por perfumar con ralladura de algún cítrico reemplacen la leche por el jugo (yo para esta usé lima).



* Pueden usar un molde de mayor diámetro y saldrá más baja, pero también tardará menos en cocinarse.

* No la coman tibia, les parecerá poco dulce y sin sabor. Mejor que repose unas horas.

* Como no es muy dulce me encanta untar rebanadas con mermelada de durazno o frambuesa, o directamente pueden cortarla al medio y rellenarla.