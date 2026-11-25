Lista de Ingredientes huevos: 3 harina 0000: 170 gr azúcar: 150 gr vainilla: 1 cdita. azúcar extra para espolvorear: c/n

Preparación

Batir los huevos, el azúcar y la vainilla en la batidora a velocidad máxima, hasta que haga espuma firme o lograr el punto letra (o hasta que duplique). Incorporar la harina en tres veces con batidor de alambre o espátula con movimientos envolventes.

Poner la mezcla en una manga con pico redondo liso, de mediano a grande, o cortar la punta de la manga. Poner rectángulos de la mezcla en placas de horno con papel manteca (separadas entre sí, pues se ensanchan) y espolvorear con azúcar cada una.

Llevar a horno precalentado a 170° C por 10/12 minutos. Sacar del horno y dejar reposar un par de minutos. Con cuidado retirarlas (despegarlas del papel manteca). Dejar enfriar.