Mientras continúa al frente de las tradicionales mesas de eltrece, Juana Viale volvió a hablar sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece alejada de la televisión tras la internación que atravesó entre septiembre y octubre.

Según informó La 100, durante la última emisión de La noche de Mirtha, la actriz llevó tranquilidad sobre la situación de su abuela y reveló que, a sus 99 años, continúa pendiente de los programas y disfruta de algunas salidas familiares.

Juana Viale reveló qué hace Mirtha Legrand durante su recuperación

En medio de la conversación con sus invitados, Robertito Funes Ugarte quiso saber si la histórica conductora le hacía observaciones a su nieta sobre su desempeño al frente del ciclo.

Juana explicó que Mirtha sigue atentamente las emisiones desde su casa y que, si bien no suele corregirla, comparte sus impresiones sobre las conversaciones y la dinámica de cada mesa.

Además, la actriz contó una divertida anécdota que protagonizaron su madre, Marcela Tinayre, y su abuela.

Mientras realizaba algunas tareas en la puerta de su casa, se sorprendió al encontrarlas paseando en auto por Buenos Aires. La visita inesperada generó risas entre los invitados y permitió conocer cómo la diva retomó algunas de sus actividades cotidianas.

Cómo está la salud de Mirtha Legrand y cuándo podría regresar a la televisión

Mirtha Legrand recibió el alta médica el pasado 6 de octubre, después de permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumonía bacteriana.

Desde entonces, la conductora continuó su recuperación en su domicilio y retomó gradualmente los encuentros sociales y familiares.

A fines de octubre, la diva asistió al cumpleaños de Marcela Tinayre, una de sus primeras apariciones públicas después de la internación.

Por el momento, no trascendió una fecha confirmada para su regreso a la televisión. Mientras tanto, Juana Viale continúa al frente de las tradicionales mesas de los fines de semana.