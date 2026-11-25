Tras quedar en el centro de la polémica por su actitud con un empleado durante una transmisión en vivo, Robertito Funes Ugarte pidió disculpas públicamente e intentó ponerle fin al escándalo que desató su paso por una feria gastronómica en Palermo.

Según informó PrimiciasYa, el conductor aprovechó el aire de La Robineta, por LN+, para explicar su versión de los hechos, reconocer que sus comentarios fueron desafortunados y realizarle una inesperada propuesta al trabajador.

Robertito Funes pidió disculpas al empleado que criticó en vivo

El periodista reconoció que el intercambio con Joaquín, empleado del emprendimiento gastronómico Crostita, fue incómodo y aseguró que su intención no había sido ofenderlo.

Durante su descargo, explicó que había percibido una actitud poco receptiva por parte del joven cuando intentó entrevistarlo. Sin embargo, también reconoció que el trabajador estaba bajo la presión de atender al público.

Funes Ugarte negó haber solicitado su despido y les pidió a los responsables del emprendimiento que dialogaran con Joaquín.

Lo más llamativo llegó cuando el conductor invitó al joven a encontrarse personalmente en el Mercado de San Telmo para recomponer el vínculo. Incluso, deslizó la posibilidad de desarrollar juntos una propuesta gastronómica vinculada con su programa.

Robertito Funes habló con Moria Casán y aclaró su futuro en LN+

Este martes, el periodista volvió a referirse al episodio durante una entrevista en La mañana con Moria, por eltrece, donde insistió en que había percibido una actitud hostil durante su recorrida por la feria.

Por otra parte, ante los rumores sobre las posibles consecuencias laborales del escándalo, Funes Ugarte desmintió su desvinculación de LN+ y aseguró que continuará con su programa durante la temporada de verano.

Mientras tanto, la controversia también alcanzó a los responsables del emprendimiento gastronómico.

Joaquín cuestionó públicamente el respaldo que recibió de sus empleadores y decidió desvincularse. Desde la empresa, en tanto, difundieron un comunicado en el que negaron haberlo despedido.

De esta manera, pese al pedido de disculpas del periodista, el episodio continúa generando repercusiones en los medios y las redes sociales.