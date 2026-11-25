La mitad de semana llega con novedades en el cielo astrológico. Este miércoles 25 de noviembre de 2026, Jimena La Torre anticipa una jornada de cambios, decisiones y oportunidades para reorganizar las prioridades antes de despedir el mes.

Según las predicciones de la astróloga difundidas por Ciudad Magazine, el protagonismo de Marte en Virgo pone el foco en las acciones concretas, la comunicación y los vínculos afectivos.

En plena temporada de Sagitario, este movimiento planetario invita a encontrar un equilibrio entre las ambiciones personales y las necesidades emocionales.

Horóscopo de Jimena La Torre: qué le espera a cada signo este miércoles

Aries: distribuir responsabilidades ayudará a mejorar la convivencia.

distribuir responsabilidades ayudará a mejorar la convivencia. Tauro: una sorpresa romántica podría renovar la relación.

una sorpresa romántica podría renovar la relación. Géminis: paciencia para resolver diferencias familiares.

paciencia para resolver diferencias familiares. Cáncer: el diálogo será fundamental para superar conflictos.

el diálogo será fundamental para superar conflictos. Leo: momento de revisar las prioridades económicas compartidas.

momento de revisar las prioridades económicas compartidas. Virgo: recupera la iniciativa sentimental y la seguridad personal.

recupera la iniciativa sentimental y la seguridad personal. Libra: necesita liberar emociones acumuladas.

necesita liberar emociones acumuladas. Escorpio: los proyectos en común fortalecerán sus relaciones.

los proyectos en común fortalecerán sus relaciones. Sagitario: deberá equilibrar sus ambiciones profesionales con el amor.

deberá equilibrar sus ambiciones profesionales con el amor. Capricornio: posibilidades de renovar la ilusión mediante viajes.

posibilidades de renovar la ilusión mediante viajes. Acuario: oportunidad de establecer límites saludables.

oportunidad de establecer límites saludables. Piscis: escuchar al otro favorecerá la reconciliación.

Marte en Virgo: la energía que transforma la segunda mitad de la semana

En astrología, Marte representa la iniciativa, el impulso y la capacidad de actuar, mientras que Virgo está asociado con la organización, la planificación y la atención a los detalles.

La combinación de ambas energías simboliza una oportunidad para transformar las intenciones en acciones y resolver situaciones que permanecían estancadas.

A pocos días del comienzo de diciembre, el desafío será avanzar sin caer en la autoexigencia, el perfeccionismo ni la necesidad de controlar todo.