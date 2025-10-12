Viñas Constanza: el vino que le da nueva vida a la tierra

Por Juan Pablo Iozzia

En una ciudad marcada por la tradición frutícola, un emprendimiento familiar decidió abrir un nuevo camino. Así nació Viñas Constanza, la bodega boutique de Fabián Platun en Centenario, donde los manzanos y perales dejaron paso a un viñedo que hoy sorprende con su cepa estrella: el refosco. Un vino distinto, con carácter propio, que encontró en estas tierras patagónicas un lugar para crecer y convertirse en símbolo de innovación.

La decisión de dejar atrás la fruticultura no fue casual. Como recuerda Fabián, “queríamos tener un producto que pudiéramos procesar nosotros y llegar directamente al consumidor. No como la manzana que vos entregabas toda la fruta sin saber ni cuándo, ni cuánto íbamos a cobrar. En el vino llegamos directo al consumidor y todo el esfuerzo se veía reflejado en la botella”. Con esa premisa, el refosco se transformó en la apuesta de la familia y en un sello distintivo para la vitivinicultura local.

El trabajo no fue sencillo. Conseguir las plantas, probar el suelo y adaptar la chacra requirió paciencia y visión. Pero Centenario ofrecía la base ideal: tierras fértiles, historia productiva y un entorno cada vez más abierto al agroturismo.

“Con el agroturismo más que todo estamos trabajando con familias nuevas que han venido a vivir a Centenario y no conocen la vida en la chacra. También con turistas de Neuquén, Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe. Son nuevas generaciones que al vivir en una urbe no conocen cómo se trabaja en una chacra”, explica Platun.

El sueño de Viñas Constanza trasciende las botellas. Busca sumar identidad y diversificación económica a Centenario. En palabras de su creador, “esto es un esfuerzo en conjunto, pagándole una diversidad a Centenario que hasta ahora no la tiene y una nueva actividad económica que le viene bastante bien”. Con cada copa de refosco, la ciudad celebra no solo su historia productiva, sino también su capacidad de reinventarse.

