Volcán de chocolate: un postre fácil, que concentra mucho sabor, con pocos ingredientes
Tremendo postre para poner en práctica nos comparte el chef Aníbal Ramírez (@arr.chef). Ideal para esos antojos de dulce que de vez en cuando nos invaden.
Volcán de chocolate: un postre fácil, que concentra mucho sabor, con pocos ingredientes
Tremendo postre para poner en práctica nos comparte el chef Aníbal Ramírez (@arr.chef). Ideal para esos antojos de dulce que de vez en cuando nos invaden.
Lista de Ingredientes
huevos: 2
yemas: 2
azúcar: 90 gr
chocolate: 150 gr
manteca: 100 gr
harina: 2 cdas.
Preparación
Derretir a fuego bajo la manteca junto al chocolate. Batir los huevos, yemas y azúcar hasta disolver bien el azúcar. Incorporar el chocolate derretido y luego agregar la harina.
Enmantecar los moldes, en lo posible de aluminio descartables, espolvorear con chocolate en polvo y llenar hasta la mitad. Hornear entre 8 y 10 minutos a 200° C, dejando el centro líquido.
Reposar 5 minutos, desmoldar con cuidado y servir con helado de americana, crema batida y fruta tiña tipo frambuesa o frutillas.
Comentarios