Volcán de chocolate: un postre fácil, que concentra mucho sabor, con pocos ingredientes

Tremendo postre para poner en práctica nos comparte el chef Aníbal Ramírez (@arr.chef). Ideal para esos antojos de dulce que de vez en cuando nos invaden.

Lista de Ingredientes

huevos: 2

yemas: 2

azúcar: 90 gr

chocolate: 150 gr

manteca: 100 gr

harina: 2 cdas.

Preparación

Derretir a fuego bajo la manteca junto al chocolate. Batir los huevos, yemas y azúcar hasta disolver bien el azúcar. Incorporar el chocolate derretido y luego agregar la harina.

Enmantecar los moldes, en lo posible de aluminio descartables, espolvorear con chocolate en polvo y llenar hasta la mitad. Hornear entre 8 y 10 minutos a 200° C, dejando el centro líquido.

Reposar 5 minutos, desmoldar con cuidado y servir con helado de americana, crema batida y fruta tiña tipo frambuesa o frutillas.


