Vuelve el Festival de la Sidra en Roca: shows y sabores para disfrutar en familia

El fin de semana del 14 y 15 de noviembre se realiza una nueva edición del Festival de la Sidra en Roca, en un espacio pensado para que las familias disfruten de las mejores sidras, gastronomía, música, espectáculos, exposiciones y entretenimientos en el predio ferial de calle Cerro Tronador 260.

Desde el municipio se informó que la apertura de cada jornada será a las 18 y los espectáculos comenzarán cada día a las 19. El escenario de la Sidra 2026 contará con una variada propuesta artística que incluye danza y música, pasando por distintos géneros como folclore, rock, cumbia, cuarteto, ska, reggae, zamba y latino.



Con destacados artistas locales y nacionales, los espectáculos que se presentarán son:

Sábado 14 : Tradiciones chilenas, Asquerosa alegría, La Sacha Sonkoy, Los comodines, Trío show y Kaiser carabela.

: Tradiciones chilenas, Asquerosa alegría, La Sacha Sonkoy, Los comodines, Trío show y Kaiser carabela. Domingo 15: Nuevo líder, MQ, Bacan y Campedrinos.

Un paseo lleno de sabores y entretenimientos



El predio del festival ofrecerá diversos espacios en los que se podrán encontrar al menos 11 productores de sidra, locales y de distintos puntos del país, acompañados de propuestas gastronómicas que incluyen en sus preparaciones a la bebida estrella: la sidra.

Entre los atrativos habrá un Paseo de la Producción, reuniendo a emprendimientos locales y regionales que agregan valor a las materias primas mediante la elaboración y el diseño de productos propios. Entre las propuestas se podrá encontrar: gin, miel, dulces, alfajores, chocolates, quesos, embutidos, aceite de nuez, aceite de oliva, cosmética natural, productos derivados del cannabis, mezclas de hierbas y yerba mate, entre otras.



No faltarán las elaboraciones de emprendedores/as participantes de las Cocinas Comunitarias Municipales y el Centro Productivo Municipal. Además se dispondrán stands de artesanos y los más chicos podrán divertirse con distintos juegos.

Entre las sidreras confirmadas para participar del festival están:

Macan , de Roca, con su marca Jocker y 1880.

, de Roca, con su marca Jocker y 1880. Del Valle , de Roca con las marcas Pyrus, 1930 y Del Valle.

, de Roca con las marcas Pyrus, 1930 y Del Valle. Griffin , de Buenos Aires con su marca Griffin.

, de Buenos Aires con su marca Griffin. Uelauken , de La Plata.

, de La Plata. Jaque a la Reina , de Lago Puelo.

, de Lago Puelo. Jugos Luga , de Mainqué con La Sureña.

, de Mainqué con La Sureña. Galas , de Plottier.

, de Plottier. Savia Bruta , de Cinco Saltos.

, de Cinco Saltos. Jugos S.A , de Regina, con su marca Reggia.

, de Regina, con su marca Reggia. CCU , de Buenos Aires, con la marca 1888.

, de Buenos Aires, con la marca 1888. Hacienda Martinez, de Huergo, con la marca Testaruda.

Actividades en el espacio institucional



La carpa institucional contará con degustaciones y actividades vinculadas con la formación, la innovación y el desarrollo de la producción local. El stand del área de Turismo brindará información sobre los principales atractivos turísticos y las propuestas para disfrutar de Roca.

Durante ambas jornadas, los participantes del curso Servicio de Salón y Coctelería realizarán charlas y demostraciones sobre la preparación de tragos a base de sidra. Además, quienes compren en el Paseo de la Producción podrán recibir un trago en los horarios previstos para la actividad, hasta agotar el stock disponible.



Por su parte, el INTA Alto Valle estará presente en la carpa institucional, donde compartirá información sobre las variedades no tradicionales de manzana conservadas en su Banco de Germoplasma.

Además el sábado 14 la UNRN, a través de la Licenciatura en Diseño Visual, realizará el estampado de bolsas mediante serigrafía, con un diseño exclusivo del festival. También ofrecerá demostraciones de impresión sobre papel con tipos móviles, una técnica tradicional de impresión tipográfica.

Las bolsas podrán adquirirse de manera individual o junto con productos regionales de los emprendimientos participantes del Paseo de la Producción. Bajo la consigna “Comprá tu bolsa y ayudá a que más emprendimientos de la ciudad reciban asesoramiento en el Consultorio de Diseño”, lo recaudado se destinará a becas para estudiantes de la UNRN que brinden asesoramiento a emprendimientos a través de este espacio. Desde el año 2020, más de 60 emprendimientos recibieron asesoramiento mediante esta iniciativa conjunta entre la Universidad y el Municipio.