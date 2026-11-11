Wrap saludable: cómo preparar una comida rápida con palta, huevo y atún

Wrap de palta, huevo y atún ideal para el almuerzo o la cena. Foto: ilustrativa.

Para quienes buscan incorporar comidas prácticas y nutritivas a su alimentación diaria, el wrap de palta, huevo y atún se presenta como una opción que combina sabor, proteínas y grasas saludables. Además, se prepara en pocos minutos y no requiere grandes conocimientos de cocina.

La combinación de estos tres ingredientes permite obtener una comida completa y saciante. El atún y el huevo aportan proteínas de buena calidad, mientras que la palta suma grasas insaturadas y fibra, dos componentes que ayudan a complementar una alimentación equilibrada.

Otra de sus ventajas es la versatilidad: se puede preparar para llevar al trabajo, disfrutar en casa o resolver una cena sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Cómo preparar un wrap de palta, huevo y atún

Esta receta rinde una porción abundante y puede adaptarse según los ingredientes disponibles.

Ingredientes:

1 tortilla de trigo integral o sin TACC.

1 lata de atún al natural, escurrido.

1 huevo.

½ palta madura.

2 hojas de lechuga.

½ tomate.

Jugo de limón a gusto.

Sal y pimienta a gusto.

Paso a paso: cómo hacer el wrap de palta, huevo y atún

1. Cocinar el huevo. Colocar el huevo en una olla con agua y cocinarlo durante aproximadamente 10 minutos desde que comienza a hervir. Dejar enfriar, pelar y cortar en rodajas o trozos pequeños.

2. Preparar la palta. Retirar la pulpa y pisarla con un tenedor hasta conseguir una textura cremosa. Agregar unas gotas de limón, sal y pimienta.

3. Incorporar el atún. Escurrir bien el atún y mezclarlo con la palta. Esta combinación permite obtener un relleno cremoso sin necesidad de incorporar mayonesa.

4. Armar el wrap. Extender la tortilla sobre una superficie limpia y distribuir la preparación de palta y atún. Agregar el huevo, la lechuga y el tomate cortado en rodajas finas.

5. Enrollar y servir. Doblar los extremos de la tortilla hacia adentro y enrollar cuidadosamente para evitar que se escape el relleno. Se puede consumir frío o dorarlo unos minutos en una sartén.

Por qué el wrap de palta, huevo y atún es una buena opción para el almuerzo o la cena

Uno de los principales beneficios de esta preparación es su aporte de proteínas, nutrientes fundamentales para el mantenimiento de la masa muscular y el funcionamiento del organismo.

Por su parte, la palta aporta grasas saludables que contribuyen a la salud cardiovascular, mientras que las verduras incorporan fibra, vitaminas y minerales.

Además, es una preparación que permite combinar distintos grupos de alimentos en una sola comida, sin recurrir a recetas elaboradas.

Para quienes buscan una alternativa más liviana, se puede elegir atún al natural y una tortilla integral. También es posible sumar zanahoria rallada, pepino o rúcula para incorporar más vegetales.