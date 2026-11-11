La tensa relación entre Zidane y Mbappé: los motivos del conflicto que preocupan en Francia

La convivencia entre un entrenador y sus principales figuras puede ser tan determinante como el funcionamiento futbolístico de un equipo. En ese escenario, Zinedine Zidane enfrenta sus primeras diferencias con Kylian Mbappé desde que asumió al frente de la Selección de Francia.

Según informó L’Équipe, la relación entre ambos está lejos de la buena sintonía que el delantero de Real Madrid había construido con Didier Deschamps. El primer desencuentro se produjo durante la fecha FIFA de septiembre-octubre, cuando el flamante seleccionador decidió ubicarlo sobre la banda izquierda y darle a Ousmane Dembélé la función de centrodelantero.

¿YA EMPEZARON LOS PROBLEMAS? ¡TENSIONES ENTRE MBAPPÉ Y ZIDANE! 🇫🇷⚠️ Aunque no existe una mala relación como tal, el inicio de la etapa de Zinedine Zidane y Kylian Mbappé en la selección francesa NO HA SIDO EL MEJOR. La primera decisión del nuevo seleccionador no sentó nada bien al delantero: devolverlo a la banda y alejarlo de la posición de CENTRO DELANTERO. ⚽️❌ Kylian aceptó el cambio, pero no quedó nada satisfecho. Además, su relación personal es bastante distante, especialmente si se compara con la cercanía que Mbappé mantenía con Didier Deschamps. Zidane intentará limar esas asperezas durante esta misma fecha FIFA. 🤝 Vía: L’Équipe November 11, 2026

La decisión táctica no habría caído bien en el capitán francés, acostumbrado a ocupar una posición central y tener un papel protagónico en el ataque. El cambio pudo ser interpretado como una pérdida de protagonismo dentro del equipo.

El entrenador tomó nota del malestar, aunque las circunstancias impidieron que la situación se resolviera. Mbappé llegó con problemas físicos a aquella convocatoria y posteriormente sufrió una lesión durante el encuentro ante Turquía, por lo que regresó a Madrid sin mantener una conversación profunda con su nuevo técnico.

Desde entonces, no habría existido una charla directa entre los dos, pese a que ambos viven en la capital española. La convocatoria de noviembre para los compromisos de la UEFA Nations League volvió a poner el foco sobre una relación que todavía necesita afianzarse.

En la presentación de la lista, Zidane dejó abierta la posibilidad de devolverle al delantero su lugar habitual. «Simplemente digo que Kylian pueden jugar en varias posiciones pero también es posible que durante estos partidos llegue a jugar en su posición preferida. Es decir, como delantero, y no habría ningún problema«, expresó.

La ausencia de Dembélé por lesión para esta ventana internacional facilitaría ese movimiento. Sin embargo, la cuestión excede una modificación en el esquema: el desafío pasa también por mejorar la comunicación entre el entrenador y la principal referencia futbolística del seleccionado. A ese escenario se sumó un nuevo contratiempo.

Mbappé presentó una distensión en uno de sus isquiotibiales y quedó prácticamente descartado para el partido ante Italia. Después de ausentarse del entrenamiento grupal, realizó trabajos personalizados junto a médicos y fisioterapeutas.

En caso de confirmarse su baja, también podría quedar afuera del viaje a Milán para continuar con la recuperación en el Centro Nacional de Fútbol de Clairefontaine. En Francia, mientras tanto, esperan que pueda llegar en condiciones al último compromiso de la fase de grupos frente a Turquía, previsto para el domingo en Burdeos.