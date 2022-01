General Motors perdió el liderazgo del mercado automotriz de Estados Unidos

La automotriz General Motors dejó el año pasado de ser la líder en ventas en el mercado de autos estadounidense, siendo superada por Toyota, según las cifras publicadas por las compañías.

De esta forma, la fabricante estadounidense con sede en Detroit, propietaria de marcas como Chevrolet y Cadillac, perdió el primer lugar en ventas, posición que ostentaba desde 1931 cuando superó a Ford.

Mientras que GM vendió 2,2 millones de unidades en 2021 en los Estados Unidos, la japonesa Toyota, impulsada sobre todo por las ventas de su modelo Corolla, la superó por un pequeño margen de 114.034 unidades al vender 2,3 millones, alcanzando el 15,5% del total del mercado..

No obstante, el liderazgo en el mercado estadounidense fue más bien fortuito y no es una prioridad para Toyota. “No es nuestro objetivo y no lo vemos como sustentable”, manifestó Jack Hollis, vicepresidente de ventas en Estados Unidos de Toyota a la agencia Bloomberg.

Las ventas de General Motors cayeron 12,9% anual, una caída impulsada sobre todo por un desplome del 43% en el último trimestre, mientras que las de Toyota se incrementaron en un 10,4%.

La empresa responsabilizó de las caídas a los faltantes de chips, situación que, según anunció a sus inversores, mejoró a finales de año y se espera que continúe su recuperación en la producción para 2022.

“En 2022, planeamos sacar ventajas de la buena situación económica y anticipamos que mejore la situación con los semiconductores, lo cual permitirá ampliar nuestras ventas y participación”, dijo el presidente de GM Norte América, Steve Carlisle, en un comunicado la semana pasada.

Charlie Chesbrough, economista senior de Cox Automotive, señaló a la agencia de noticias AFP que la falta de énfasis de GM en los sedanes -y su mayor dependencia de las SUV- le costó parte del mercado

Por su parte, Jessica Caldwell, directora ejecutiva de análisis de datos para la compañía especializada Edmunds, estimó que el podio puede cambiar y que el liderazgo de Toyota, “no es probable que sea una señal de cambio a largo plazo”.

No se trató de un buen año para las automotrices, uno de los sectores más afectados por los atrasos en el transporte, los problemas en las cadenas de suministro y la escasez de semiconductores que dificultó a las compañías absorber el rebote en la demanda, tras la liberación de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, hubo ramas del mercado donde los resultados fueron positivos, entre ellos el de los autos eléctricos, cada vez más adoptados por la gente.

Un ejemplo de esto último es la compañía especializada en vehículos eléctricos Tesla, que anunció el último domingo su sexto trimestre consecutivo con récords de entregas, vendiendo 308.608 autos en los últimos tres meses de 2021.

La cifra anunciada por la empresa de Elon Musk representa un 70% más que en el mismo periodo de 2020.