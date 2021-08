Genneia mostró la confianza del mercado con la emisión de sus bonos verdes

La empresa líder en energías renovables, Genneia, colocó una emisión de dos nuevas Obligaciones Negociables por el equivalente a US$ 65 millones, lo que superó ampliamente su objetivo inicial de US$ 40 millones. De esta manera la firma demostró la confianza que el mercado tiene sobre la compañía y su atractivo financiero.

Asimismo la compañía recibió ofertas por más de US$ 135 millones. Estas ONs ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales.

“En el marco del canje ofrecido para su Bono 2022, Genneia demuestra su capacidad para financiarse de múltiples fuentes y refuerza el compromiso con sus inversores. Los sólidos resultados financieros y el atractivo de invertir en proyectos de infraestructura sustentable permitieron a la empresa obtener nuevo financiamiento”, señalaron desde la compañía.

En detalle, la empresa emitió dos series de Obligaciones Negociables en dólar linked y dólares estadounidenses. En primer lugar, la ON dólar linked, Clase XXXII por US$ 49 millones de dólares, se emitió a una tasa fija de 3,50%, pagadera trimestralmente, por un plazo de 24 meses. Por potra parte, la ON hard dólar, Clase XXXIV, por un monto de US$ 16 millones, se emitió a una tasa de interés fija de 6,00%, pagadera semestralmente con vencimiento a los 36 meses.

Desde Genneia detallaron que las órdenes que superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permitan el desarrollo equitativo y sustentable del país.

El próximo hito se espera para el lunes 16 de agosto de 2021, fecha en la que vence el periodo de participación temprana de la propuesta de canje de su ON Clase XX, por US$ 500 millones con vencimiento enero 2022.

Dicha oferta de canje se trata del primer bono verde corporativo en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 años. Según los analistas del mercado, el canje que ofrece la empresa es considerado como “un trato justo y atractivo para los bonistas”.