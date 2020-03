Gennuso fijará sus objetivos en la apertura de sesiones

El intendente Gustavo Gennuso expondrá mañana una evaluación de lo actuado y sus nuevos planes de gobierno en el acto de apertura del año legislativo, programada para las 9 en la sala de sesiones del Concejo.

Pidió a los organizadores una pantalla porque tiene previsto ayudarse con un video y anticipó que los conceptos centrales serán los mismos que enumeró hace tres meses en el discurso de asunción de su segundo mandato. Aquella vez señaló que los ejes de gestión para la nueva etapa serán el Bariloche “productivo”, más el Bariloche “ordenado”, a lo que agregó otras cuatro prioridades: el Bariloche inclusivo, seguro, sustentable y conectado.

Dato 5 os años consecutivos que lleva Genusso presidiendo la inauguración de sesiones ordinarias del Concejo.

Gennuso cumplirá así por quinto año consecutivo con la ceremonia de inauguración de las sesiones ordinarias del Concejo, aunque por primera vez no estará a su lado Diego Benítez, quien presidió el Deliberante hasta el año pasado. En su lugar le dará la bienvenida la nueva presidente del cuerpo Natalia Almonacid.

El intendente anticipó ayer que no se saldrá de los contenidos habituales en los mensajes de apertura, hablará de los objetivos en materia de obra pública y otras “cosas sencillas”, a medio camino entre el plan de trabajo y la rendición de cuentas.

En un contacto previo había intentado bajar la expectativa, dijo que no habría grandes anuncios porque su estilo de trabajo es “hacer y no hablar”.

Sobre la duración estimada, calculó que su intervención no se extenderá más de una hora y cuarto, aunque todavía le faltaba hacer los últimos ajustes en el texto.

Dijo sin embargo que precisar el tiempo es imposible porque habrá tramos improvisados.