AUH ANSES agosto 2026: se prevé un aumento del 2% por inflación y cambios en los montos

En el marco del esquema de movilidad mensual regulado por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para implementar un nuevo ajuste en las asignaciones familiares al comenzar agosto 2026.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se proyecta un incremento del 2% para las prestaciones sociales de ANSES, porcentaje que quedará oficialmente ratificado una vez que INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente.

Para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), este reajuste mensual por inflación modificará las escalas de cobro directo y los montos acumulados por retención administrativa en todo el territorio nacional.

Los montos estimados de la AUH en agosto 2026: básico versus zona desfavorable

Si el indicador oficial de inflación convalida la previsión del mercado financiero, el valor bruto general de la AUH pasará de los $148.049 actuales a un piso de $151.010 por cada menor de edad a cargo.

No obstante, debido a que ANSES mantiene la retención obligatoria del 20% hasta la entrega de la Libreta anual, el esquema de cobro neto general de bolsillo quedará fijado de la siguiente manera:

AUH estándar : $120.808 directos (con una retención mensual de $30.202).

: $120.808 directos (con una retención mensual de $30.202). AUH por hijo con discapacidad: $393.363,20 directos (sobre un bruto estimado de $491.704 y una retención de $98.340,80).

El impacto diferencial en Río Negro, Neuquén y la región patagónica

Para las familias radicadas en las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones, las escalas de ANSES incorporan el beneficio por zona desfavorable, elevando el piso de cobertura ante el mayor costo de vida en el sur del país.

De confirmarse el incremento proyectado del 2%, los montos patagónicos para agosto 2026 pasarán a ser:

AUH en la Patagonia : un total bruto de $196.314 (se liquidan $157.051,20 de forma directa y quedan $39.262,80 bajo resguardo administrativo).

: un total bruto de $196.314 (se liquidan $157.051,20 de forma directa y quedan $39.262,80 bajo resguardo administrativo). AUH por discapacidad en la Patagonia: un total bruto de $639.215 (se acreditan de bolsillo $511.372 y se retienen $127.843).

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar: qué adicionales de ANSES se actualizan en agosto 2026

El programa de asistencia para los hogares, con niños en la primera infancia, también registrará modificaciones automáticas en agosto 2026. Aquellos titulares de la AUH que convivan con menores de hasta 3 años inclusive percibirán el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un beneficio que se acredita directamente en la cuenta de la seguridad social y que, al estar sujeto a la movilidad de ANSES, trepará a un valor estimado de $56.958 por hijo de confirmarse la inflación proyectada por el Banco Central.

Por el contrario, la Tarjeta Alimentar mantendrá sus valores congelados de cara al próximo mes, debido a que este subsidio nutricional administrado por el Ministerio de Capital Humano no se indexa mediante la fórmula de movilidad previsional y requiere de una resolución ministerial específica para su actualización.

De esta forma, las familias continuarán cobrando los importes vigentes: $72.250 por un hijo, $113.299 por dos menores y $149.425 para hogares con tres o más niños a cargo de hasta 14 años de edad.

Liquidación del 100%: el sistema automático de ANSES para niños de hasta 4 años

Una de las ventajas regulatorias vigentes para la simplificación de trámites previsionales es el cruzamiento inteligente de datos sanitarios. El organismo previsional mantiene activo el canal de intercambio automatizado con las carteras de Salud pública del país, un recurso informático que exime del trámite de la libreta física a los hogares con los niños más pequeños.

A través de esta fiscalización interna, las familias que tengan a su cargo menores de hasta 4 años inclusive reciben de forma directa el 100% de la prestación mensual sin retenciones del 20%, siempre y cuando los controles de vacunación obligatoria y el seguimiento pediátrico institucional sean validados de forma remota entre los sistemas de los efectores de salud y las bases operativas de ANSES.

Para verificar la correcta carga de estos controles o constatar las fechas de pago programadas, los usuarios pueden ingresar de forma digital a la plataforma Mi ANSES utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.