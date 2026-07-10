«Había madres abrazadas a sus bebés»: el dramático relato de rescatistas argentinos que trabajan en un edificio colapsado de Venezuela

Rescatistas argentinos continúan con tareas de búsqueda en el complejo OPP 25, en La Guaira, uno de los edificios que colapsó tras el doble terremoto registrado el último 24 de junio en Venezuela. Allí trabajan para recuperar los cuerpos de las víctimas mientras el balance nacional de fallecidos asciende a más de 3.900.

El presidente del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), Esteban Chalá, describió la situación en declaraciones a Infobae. «Había madres abrazadas a sus bebés», resumió al relatar las escenas que encontraron entre los escombros del edificio de 14 pisos, donde al momento del derrumbe se realizaba una fiesta infantil.

Terremotos en Venezuela: el trabajo de los rescatistas argentinos entre los escombros

Más de 60 voluntarios argentinos participan del operativo junto con equipos locales. La organización humanitaria cuenta con 14 filiales en el país y reúne médicos, enfermeros, psicólogos y socorristas que intervienen en emergencias internacionales sin distinción de origen, religión o ideología.

El complejo OPP 25 tenía 14 pisos con 16 departamentos por planta. Además funcionaban un mercado, una peluquería y un salón de fiestas. Según explicaron desde CEPA, muchas víctimas quedaron atrapadas en los niveles inferiores del edificio tras el derrumbe.

«Hay que hacerlo. Asumimos ese compromiso, asumimos el hecho de arriesgarnos para sacar gente con vida de los escombros», sostuvo Chalá. Sin embargo, reconoció que con el paso de los días la misión cambió y ahora el objetivo principal es recuperar los cuerpos para entregarlos a sus familias.

Los equipos estiman que ya recuperaron cerca de 70 cuerpos. «No hay chances de que los demás estén vivos», señaló Chalá al explicar que las condiciones del colapso redujeron prácticamente a cero las posibilidades de encontrar sobrevivientes.

La misión de CEPA en Venezuela continúa sin fecha de regreso definida

Otro de los integrantes del operativo es Christian Luccisano, coordinador logístico de CEPA y tripulante de cabina de Aerolíneas Argentinas. Contó que trabaja entre 10 y 14 horas diarias en La Guaira y que decidió sumarse a la misión por el vínculo personal que mantiene con Venezuela.

«La tarea de todos acá es venir a poner manos en los escombros y recuperar personas vivas, pero desde el momento que llegamos hasta hoy fue devolver cuerpos a los familiares», afirmó.

Luccisano relató que el impacto emocional es constante. «Ayer me quebré por ver imágenes muy duras. Ves quién vivía en cada lugar, si había músicos, si había niños. Es estar en presencia de la muerte y la descomposición«, expresó. Agregó que la intensidad de la situación lo obligó a permanecer dos horas fuera de servicio.

Los rescatistas continúan trabajando con extrema precaución por el riesgo de nuevos derrumbes. Mientras tanto, familiares y vecinos permanecen junto al edificio esperando noticias.

Con información de Infobae