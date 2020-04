Gennuso rechazó las críticas y dijo que hay apertura a la oposición

El intendente Gustavo Gennuso consideró erróneas las críticas a la falta de apertura a sectores de la oposición y organizaciones sociales en la toma de decisiones vinculadas a la pandemia del coronavirus y remarcó que tiene diálogo y trabaja con propuestas de dirigentes opositores.

Ayer RÍO NEGRO dio a conocer el malestar del legislador del Frente de Todos, Ramón Chiocconi, el concejal Ariel Cárdenas (Juntos por el Cambio), la CGT Zona Andina y referentes de organizaciones sociales ante la falta de información previa y ausencia de convocatoria por parte del intendente.

Gennuso respondió hoy en videoconferencia y afirmó que en el comité de crisis participan las organizaciones que deben estar y con la oposición “trabajamos todo lo que hay que trabajar”.

Mencionó que mantiene diálogo cotidiano con la exintendenta y legisladora María Eugenia Martini, el legislador Alejandro Ramos Mejía y que la concejal Julieta Wallace, presidenta del bloque Frente de Todos, le acercó propuestas de ordenanzas. También valoró aportes del concejal de PUL, Gerardo Del Río.

Separó de este grupo al legislador Ramón Chiocconi sin mencionarlo por su nombre. “Hay un legislador que quiere figurar pero nunca me llamó, se puso a disposición en Twitter pero no me llamó y a mi celular lo tienen todos”, deslizó Gennuso.

Agregó que “cada uno sabe el lugar que le toca en este momento y el que no encuentra su lugar protesta, pero la verdad no es momento de hacer política barata ni campaña”, continuó ante la consulta de este diario por las críticas y acotó que en este contexto de crisis “todos esos juegos de la política se terminaron, acá hay que ser totalmente responsables, hay que asumir el rol que tiene cada uno”.

También indicó que además del grupo de personas que asesoran al Ejecutivo y de las organizaciones que integran el comité de emergencia, creado en 2015, hay otro grupo numeroso llamado “Reactivando Bariloche” en el que participan unas 170 personas.