Fuertes críticas a Gennuso por el manejo centralizado de la crisis

La política adoptada por el gobierno municipal para gestionar la pandemia de coronavirus recibió cuestionamientos desde partidos de la oposición y otras organizaciones sociales, que le reclamaron una conducción más participativa de la crisis.

El legislador Ramón Chiocconi (Frente de Todos) criticó la estrategia del intendente Gustavo Gennuso, porque “no consulta y ni siquiera informa” al resto de los actores sociales.

Dijo que hace diez días se lo plantearon, como fuerza política, con el fin de que la crisis “se gestione de manera más abierta”. Hasta hoy siguen sin respuesta.

La única instancia de trabajo colectivo es la comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria que fue creada por ordenanza e incluye a los jefes de todos los bloques del Concejo. Pero las fuentes consultadas lo consideraron insuficiente.

Chiocconi dijo que en la provincia ocurre algo similar y lo contrastó con la línea seguida por el gobierno nacional “desde la primera conferencia de prensa”, cuando el presidente Alberto Fernández se presentó flanqueado por el jefe de gobierno de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ambos de la oposición.

Otros dirigentes se pronunciaron en sentido similar. El concejal de Bariloche por el Cambio Ariel Cárdenas, está de acuerdo en que el grupo de decisión “se tiene que ampliar y abrir”. Reconoció que el mecanismo de consulta permanente con todas las organizaciones políticas y sociales·”es algo que falta, y cuanto más haya va a ser mejor”.

Más cauto, el concejal Pablo Chamatrópulos (Podemos), consideró que “es momento de acompañar y de aportar coincidencias, más que señalamientos críticos”. Aseguró que está a disposición del Ejecutivo desde el primer momento. “Tengo mi opinión personal (sobre las decisiones que se toman), pero prefiero reservarla”, agregó.

El titular de la CGT Zona Andina, Luis Cionfrini, dijo también que pidieron más participación, tanto en el municipio como en la provincia, pero no los consultan. “Salen a decir que hay contacto permanente, pero no es verdad -señaló Cionfrini-. No se habla todo lo que haría falta. Nosotros tenemos cosas para decir sobre la seguridad de los trabajadores exceptuados, y ésto sin hablar del tema salarial y la continuidad laboral. No exigimos nada, sólo esperamos que haya más espacio para la colaboración”.

Alejandro Palmas, referente del colectivo Al Margen y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular dijo en declaraciones a FM Horizonte que las organizaciones sociales con “trabajo permanente en el territorio” también son ignoradas por el gobierno municipal. Se preguntó si se va enfrentar lo que queda de la cuarentena con quienes tienen “un montón de propuestas para trabajar articuladamente con los escasísimos recursos que hay” o si se los va a mantener “excluidos de las políticas públicas”.

Chiocconi recordó que en la crisis de la erupción volcánica en 2011 hubo una convocatoria desde el municipio que incluyó a las cámaras empresarias, asociaciones profesionales, centrales de trabajadores y un amplio número de entidades. A él le tocó participar por el Club Andino Bariloche. El intendente en aquel momento era el radical Marcelo Cascón. “Hoy no vemos nada de eso”, se quejó el legislador.

Dijo que la comisión de seguimiento no alcanza porque “la palabra lo dice: sigue los hechos desde atrás”. Opinó que “hay un vacío de representación muy grande” y lamentó que todos los sectores siguen lo que pasa por rumores y se enteran demasiado tarde “de las confirmaciones oficiales”, como ocurrió con los contagiados por coronavirus en la PSA y en el Penal III.