Giannini & Folatelli: Sal Demonio se va de gira por el ciberespacio

Cuando los músicos se encuentran sucede la magia. La pasión por el oficio se expande como telaraña y contagia a los que están cerca o lejos. Son maestros, son talentosos, son personas a las que el resto quiere sumarse, porque los enriquece.



Lo bueno es que están en la zona, esta zona. Pero que esta vez podrán ser vistos, escuchados y disfrutados donde quiera que esté el público. Hablamos de los virtuosos músicos de “Sal Demonio”, Gustavo Giannini, multiinstrumentista, pero escencialmente bajista, y Pedro Folatelli, baterista y percusionista. El dúo tocará, vía streaming, este domingo a las 18, y lo harán a la “gorra virtual”: por Facebook e Instagram (@pedrofola).

En diálogo con Río Negro, Pedro Folatelli expresó que el show se repetirá una vez por mes “con repertorio distinto en cada caso, para no aburrir”. También dijo que “lo más importante es que el público se conecte”, o sea, sean puntuales, muchachos y chicas.



“Antes de la pandemia, con Gustavo, tocábamos tres veces por semana, mínimo; salían diferentes shows en la región y el único día en que descansábamos era el lunes y eso es lo que nos daba de comer. Nadie nos llama para un show cada tanto que nos alcance para vivir tranquilos”, dijo el baterista. “Tenemos repertorio para tocar varias veces”, expresó Folatelli.

El repertorio de lo que se escuchará será, según cuentan los músicos, “lo que voten los seguidores”. Pudimos saber que existe una lista de casi 40 canciones (ver aparte). También sabemos que será “muy ecléctica” y tendrá una hora y media de duración (“dependerá de las reacciones y comentarios de los espectadores”).

Foto: Gonzalo Maldonado.

P: ¿Cómo puede colaborar el público?

R: Hay dos formas: una es una cuenta con CBU (de Gustavo) que es sencillo, cualquiera que abra el homebanking puede ver la cuenta y aporta y la otra es con Mercadopago, es más sencillo, solo hay que poner un correo electrónico que es mío: pedrofola@gmail.com

P: ¿Pensaron algún piso mínimo de colaboración?

R: No hay mínimo, a nosotros no nos sale pensarlo de esa manera. Cada quien aporta lo que puede y que no le represente un esfuerzo extra. Apuntamos a que sean muchos, más que pedir entradas en un teatro, por ejemplo. Cien pesos ahora, en Mercadopago, no comprás ni una cerveza.

El setlist: canciones de todos los palos para todos los gustos

“Solo se trata de vivir” (Litto Nebbia)

“El tiempo está después” (Fernando Cabrera)

“Confesiones del viento” (Yacomuzzi y Falú)

“A primera vista” (Chico César)

“Tu laberinto” (Jaime Roos)

“Abasto” (Sumo)

“Tutanka” (Gustavo Giannini)

“Lluvia” (instrumental, Gustavo Giannini)

“Piel canela” (Bobby Capó)

“Y hoy te vi” (Eduardo Mateo)

“Bailarín de los montes” (Peteco Carabajal)

“El necio” (Silvio Rodríguez)

“Sin gamulán” (Los Abuelos de la Nada)

“Oración del remanso” (Jorge Fandermole)

“Olvídalo y volverá por más” (Hermética)

“Nada” (Basterra y Dames)

“Chayita del vidalero” (Navarro)

“Eclipse de mar” (Joaquín Sabina)

19 “Por una cabeza” (Gardel y Le Pera)

20 “Barro tal vez” (Luis Alberto Spinetta)

“Muchacha ojos de papel” Luis Alberto Spinetta

“Todo sigue igual” (Viejas locas)

“Es todo lo que tengo” (Lisandro Aristimuño)

“La última prosa” (Lisandro Aristimuño)

“Vivar” (Fun People)

“Más o menos bien” (El mató…)

“El tesoro” (El mató…)

“Muerte en Hawaii” (Calle 13)

“Un loco en la calesita” (Fito Páez)

“Mil horas” (Los abuelos de la nada)

“Tu amigo fiel” (Toy Story)

“No hago otra cosa que pensar en ti” (Joan Manuel Serrat por Juárez)

“Quisiera ser un pez” (Juan Luis Guerra)

“Te regalo una rosa” (Juan Luis Guerra)

“Cantares” (Joan Manuel Serrat)

“La maza” (instrumental, Silvio Rodríguez)

“Yo vengo a ofrecer mi corazón” (instrumental, Fito Páez)

“Candombe feliz” (instrumental, Gustavo Giannini”