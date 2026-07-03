Marcha atrás judicial en la venta de SanCor: la Justicia suspendió el proceso licitatorio

El proceso de liquidación de los activos de SanCor sufrió un nuevo revés judicial. La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial de Santa Fe resolvió suspender el esquema de venta fragmentada de la histórica cooperativa láctea, al hacer lugar a un recurso presentado por la empresa Fidulac S.A., propiedad del empresario Gustavo Scaglione.

La decisión, adoptada por la Sala II de la Cámara con asiento en Rafaela y fechada el 3 de julio de 2026, frena temporalmente el proceso licitatorio que había sido autorizado semanas atrás por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela.

La Cámara suspendió la licitación de los activos

El tribunal concedió, con efecto suspensivo, los recursos de apelación y nulidad presentados por Fidulac contra la resolución judicial que había aprobado el pliego de bases y condiciones para la venta de los activos productivos de SanCor Cooperativas Unidas Limitada.

La resolución ahora cuestionada, identificada como la N° 270 y emitida el pasado 11 de junio, había establecido la venta de los activos de la empresa a través de siete lotes, además de fijar los valores mínimos y el cronograma de licitación.

Con el fallo de la Cámara, ese proceso queda paralizado hasta tanto se resuelva el fondo del planteo presentado por Fidulac.

El conflicto por la firma electrónica

La disputa judicial tuvo su origen en un episodio procesal ocurrido semanas atrás. El 19 de junio, Fidulac presentó un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria contra la aprobación del pliego licitatorio.

Sin embargo, el juez de primera instancia declaró inexistente la presentación el 26 de junio al considerar que el escrito no contaba con firma ológrafa del representante legal de la empresa, sino con una firma electrónica.

La firma de Gustavo Scaglione recurrió entonces directamente ante la Cámara, argumentando que esa decisión vulneró el derecho de defensa y el debido proceso, además de sostener que la firma electrónica utilizada era válida y nunca fue desconocida por quien la suscribió.

La discusión de fondo: vender SanCor completa o por partes

Más allá del aspecto formal, el principal objetivo de Fidulac es impedir que SanCor sea vendida de manera fragmentada.

El esquema aprobado por la Justicia contemplaba dividir los activos en siete lotes, con un valor mínimo total estimado en 52,1 millones de dólares. De ese monto, las seis plantas industriales representaban aproximadamente 27,4 millones de dólares, mientras que las marcas y activos comerciales sumaban otros 24,7 millones.

La empresa sostiene que la Ley de Concursos y Quiebras establece que la venta de la empresa como unidad económica debe ser la primera alternativa a considerar durante un proceso falencial, mientras que la venta por partes solo puede aplicarse de manera excepcional y debidamente fundamentada.

Según el planteo presentado, la resolución judicial que aprobó la fragmentación no explicó adecuadamente por qué se descartó la posibilidad de una venta integral.

Entre las empresas interesadas en los activos de SanCor aparecen firmas como Savencia, propietaria de Milkaut; Adecoagro, productora de Las Tres Niñas; Punta del Agua; Elcor, dueña de La Tonadita; y La Tarantela.

Una crisis que también golpea a los trabajadores

La suspensión judicial llega en medio de un escenario crítico para la histórica cooperativa láctea.

En los últimos días se concretó la desvinculación de 736 de los 914 trabajadores que tenía la empresa al inicio del proceso de quiebra. Solo se preservaron 178 puestos laborales, tras un acuerdo alcanzado entre el gremio y el juez a cargo del expediente, Marcelo Gelcich, con el objetivo de mantener operativas las seis plantas que aún continúan funcionando.

SanCor permanece prácticamente paralizada desde hace dos meses, luego de la declaración de quiebra formalizada a mediados de abril, mientras persisten las dificultades para el pago regular de salarios.

Con la intervención de la Cámara de Apelaciones, el futuro de la histórica empresa láctea vuelve a quedar en suspenso y la discusión sobre si debe venderse como una unidad productiva o fragmentarse entre distintos compradores será ahora uno de los ejes centrales de la resolución judicial que deberá adoptarse en las próximas semanas.

Con información de Infoabe.