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Cuándo juega Argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina sacó adelante un durísimo partido con Cabo Verde en 16avos de final y ahora enfrentará a Egipto en octavos del Mundial 2026.

Redacción

Por Redacción

Argentina enfrentará a Egipto el martes en octavos de final. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotografía)

Argentina enfrentará a Egipto el martes en octavos de final. (Foto: Juano Tesone - Clarín Fotografía)

Después de sufrir en los 120 minutos de los 16avos de final ante Cabo Verde, con triunfo 3 a 2 en el alargue, la Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos.

El partido se disputará el próximo martes a las 13, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

Los africanos dejaron afuera a Australia por penales luego de empatar 1 a 1. Convirtieron sus cuatro tiros en la tanda y se impusieron 4 a 2.

Tienen como máxima figura a Mohamed Salah que tuvo poca incidencia en el partido pero se destacó al picar su penal con mucha frialdad en la definición.

Argentina sufrió mucho e hizo un gran desgaste para superar a Cabo Verde y tendrá solo cuatro días de recuperación para los octavos.

El equipo terminó cansado y con algunos jugadores tocados como Facundo Medina que debió salir por una molestia y lo reemplazó Nicolás Tagliafico.

Argentina solo enfrentó tres veces a Egipto y en todas ganó. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 (6-0), un amistoso en 2008 (2-0) y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (1-0).

En su grupo, Egipto clasificó segundo con dos empates (1-1 con Bélgica y 1-1 con Irán) y un triunfo 3-1 ante Nueva Zelanda. Este ya es su mejor Mundial ya que nunca había superado una fase eliminatoria.


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Después de sufrir en los 120 minutos de los 16avos de final ante Cabo Verde, con triunfo 3 a 2 en el alargue, la Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos.

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