Gobierno sobre el control mapuche al club Mari Menuco: «Es una intimidación»

Tras la medida anunciada por la comunidad Kaxipayiñ, que controlarán los ingresos al Club Mari Menuco, el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara consideró que es una intimidación. Sostuvo que no tiene respaldo legal. Afirmó que siempre han mantenido una comunicación constante con referentes de las diferentes comunidades.

"Me llama la atención una intimidación de formar una aduana para ingresar a un club”, sostuvo Lara.

Agregó: "no tengo ningún problema en dialogar, esto es nuevo y ellos saben que todavía Nación no firmó el nuevo relevamiento de tierras. No tengo problemas en sentarme con ellos y decirles esta no es la vía”.

El funcionario señaló que desde la secretaría hubo siempre diálogo “con esta comunidad y con todas las comunidades”. Añadió que el canal estuvo siempre abierto "cuando me requieren o cuando tenemos que buscar alguna solución a los puntos de conflicto que plantean, diría, en forma permanente”.

Sobre la parte que desde Kaxipayiñ manifestaron que hay antes de la barrera de ingreso al Club Mari Menuco, unos 800 metros de tierras comunitarias, dijo que "una cosa es la pretensión de tierras y otra es la legalidad de esas tierras pretendidas".

Sobre las pretensiones que expuso la comunidad recordó:

"Ellos han marcado hasta dentro del lago mismo en la primera instancia que hubo del relevamiento y que se concluyó en su momento por la finalización de los mandatos”, expresó.

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente explicó que está en discusión ahora con Nación "sobre un nuevo tratamiento de cómo se va a financiar la continuidad de los relevamientos”.

También resaltó que hay diferencias entre lo que se pretende de parte de la comunidad y lo que se logre acreditar:

“Tiene que probar que había, al 2006, ocupación pacífica, y como en ese lugar no hay ocupación pacífica no se terminó ese relevamiento”, por lo que afirmó que “no había ocupación efectiva”.

"No tienen escritura. De 4000 hectáreas, la comunidad, en su pretensión, llegan a ocupar todas las tierras que hoy dicen que son ancestrales. La ley no dice eso, dice ocupación tradicional, actual y pública, y eso es lo que tiene que dirimir el relevamiento", apuntó Lara.