Mapuches y club Mari Menuco fueron llamados a mediación antes que la comunidad controle el ingreso

Después de conocerse que la comunidad mapuche Kaxipayiñ iniciará desde el lunes un control e identificación de las personas que ingresen al Club Mari Menuco, para destrabar el conflicto el Ministerio Público Fiscal convocó a una mesa de diálogo entre ambas partes.

La primera reunión fue fijada para mañana, a las 13, en la sede de Fiscalía, en la Ciudad Judicial. Al encuentro fueron convocados autoridades del club y representantes de la comunidad mapuche.

Se comunicó que los responsables de dirigir el diálogo serán el director y la subdirectora de la oficina de Mediación y Conciliación Penal de la fiscalía, Ulf Christian Nordenstahl y Cecilia Basterrechea, acompañados del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Junto a la convocatoria al encuentro, desde Fiscalía se instó a las partes a suspender, para comenzar el diálogo, cualquier tipo de medida directa que pueda afectar la armonía y la paz social, y obstaculice el desarrollo de la mesa convocada para mañana.

El presidente del club, Roberto Rapaz, adelantó las condiciones que tendrán desde la comisión para sentarse en una mesa de negociación. En diálogo con AM Cumbre aclaró que aceptarán la instancia "cuando no haya presión", o sea, cuando la comunidad se retire del ingreso. El otro requisito es que participe el Gobierno provincial como parte que "tiene la solución".

Rapaz explicó que aunque la situación con la comunidad es de larga data, este conflicto actual comenzó hace unos días. Indicó: "la Provincia se mantuvo al margen, ayer nos empezamos a contactar".

Además, resaltó que cuentan con una tenencia precaria y que sobre la comunidad pesa una multa por "no cumplir con un interdicto". Hizo especial hincapié en que el debate actual no es por propiedad de la tierra porque eso se definirá cuando termine el relevamiento. "Mari Menuco tiene 40 años y no había nadie, ahora empezaron", criticó.