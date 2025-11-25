Más de 23 mil docentes votan este miércoles en Neuquén: los cargos a elegir y qué pasa con las clases

Más de 23.000 docentes de Neuquén estarán habilitados para votar este miércoles 26 de noviembre en las elecciones que definirán a sus representantes en el Consejo Provincial de Educación (CPE).

En total habrá 108 mesas en escuelas urbanas y otras 97 en establecimientos educativos ubicados en zonas rurales, donde el sufragio se efectuará bajo la modalidad de «voto con sobre».

Los cargos a elegir son los que representan a los trabajadores docentes en el organismo que se encarga de regular y organizar el sistema educativo neuquino.

Las listas en pugna son dos, una es impulsada por el gremio ATEN y la otra por el Gobierno provincial. Ambas nóminas disputarán las vocalías de Nivel Inicial, Primario, Especial y Adultos; de Nivel Medio, Técnico y Superior; las Juntas de Clasificación y la Junta de Disciplina del Consejo Provincial de Educación.

Elecciones en el Consejo Provincial de Educación: el voto es obligatorio

Mónica Flores, presidenta de la Junta Electoral del CPE, habló con Diario RÍO NEGRO sobre el proceso e indicó que el sufragio será de carácter obligatorio, de 8 a 18.

Para garantizar la participación, señaló que se reducirá la jornada laboral a un solo turno. Así, los docentes podrán votar en contraturno, precisó.

Indicó que las vocalías de los niveles Inicial y Medio son roles especialmente estratégicos, ya que forman parte del cuerpo colegiado del Consejo. Este es el órgano que se encarga junto a la presidencia de definir todas las resoluciones del organismo, desde lo pedagógico hasta lo administrativo y edilicio.

La junta de Clasificación, por su parte, es la responsable de valorar el trabajo de los docentes, a partir de su desempeño en las aulas y los cursos que hayan realizado. Allí se confirman titularidades y se habilitan cargos de mayor jerarquía.

En tanto que la Junta Disciplinaria aborda los casos en donde los trabajadores «no cumplen con lo que se exige para su función«, precisó Flores.

Consultada por el dictado de clases, confirmó que este miércoles habrá jornada institucional, por lo que no habrá concurrencia de alumnos y estudiantes en las aulas. La actividad será retomada con normalidad el día jueves.

Elecciones en el Consejo Provincial de Educación: quiénes son los candidatos

La lista que representa a la parte gremial está compuesta de la siguiente manera.

Vocal Nivel Inicial, Primario y Especial: Marcela Correa .

. Vocal Nivel Medio, Técnico y Superior: María Luján Noé .

. Vocal Titular de Nivel Inicial de la Junta de Clasificación: Christian Eduardo Lermanda Díaz .

. Vocal Titular de Nivel Medio de la Junta de Clasificación: Sergio Ceferino Mendoza .

. Vocal Titular de Nivel Adulto de la Junta de Clasificación: Viviana Edith Sandoval .

. Vocal Titular Nivel Inicial de la Junta de Disciplina: Cristian Ariel Pizarro .

. Vocal Titular Nivel Medio de la Junta de Disciplina: Raúl Alberto Barrera .

. Vocal Titular Nivel Adultos de la Junta de Disciplina: Silvana Andrea Barbuzza.

La lista que impulsa el Ejecutivo está conformada de la siguiente forma.