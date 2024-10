Buteler también anunció descuentos para los municipales de Cipolletti y ATE salió a rechazarlo

El intendente Rodrigo Buteler (JSRN) también se sumó al conflicto que mantiene ATE Río Negro con la Provincia y anunció la aplicación de descuentos para los municipales de Cipolletti que adhirieron al paro de 36 horas. Desde el gremio estatal salieron a rechazarlo.

«No estamos de acuerdo con el paro: Al igual que el gobierno provincial la muni de Cipo descontará los días de paro de los empleados municipales que no se presenten a sus puestos de trabajo y no renovará los contratos temporales al finalizar los mismos«, anunció ayer Buteler a través de sus redes sociales.

El mensaje no cayó nada bien en ATE Cipoletti, quienes este miércoles salieron a repudiar lo que consideran como una «amenaza» del jefe comunal.

«Desde nuestro sindicato, manifestamos el más absoluto rechazo a estas amenazas, que constituyen una flagrante ilegalidad y una vulneración de derechos fundamentales«, expresaron en un comunicado. Además, explicaron que este tipo de medidas «atentan contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional».

«Estas intimidaciones representan una clara infracción a derechos constitucionales y suponen una grave amenaza a la estabilidad laboral de los compañeros municipales. No permitiremos que se intimide a quienes ejercemos nuestro derecho legítimo a la protesta en defensa de nuestros salarios y condiciones de trabajo, más allá de si la patronal está de acuerdo o no», señaló Elio Vega, secretario adjunto de la seccional y referente municipal.

Por último, desde el gremio exigieron que el Ejecutivo «vuelva a una política de recuperación del poder adquisitivo, en lugar de recurrir a presiones y amenazas ilegales».

Paro de ATE en Río Negro: preparan un nuevo plenario

ATE Río Negro se encuentra en medio de la segunda jornada del paro de 36 horas convocado esta semana. La medida, de alcance nacional, encuentra su particularidad en la provincia luego del nulo ofrecimiento salarial para los haberes del mes de octubre.

«Necesitamos un aumento real, porque no alcanza con la corrección de tan solo algunos ítems. Se debe dar continuidad a una política salarial que, desde principio de año, había permitido recuperar poder adquisitivo y de los ingresos de los estatales rionegrino», comentó Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.

Desde el gremio exigen la continuidad de la discusión paritaria y el sostenimiento de un plan de aumentos por sumas fijas o porcentajes, esquema que se mantuvo hasta este último trimestre. Consideran que, con el «congelamiento» de los salarios públicos, los agentes rionegrinos podrían «volver a caer debajo de la línea de la pobreza«.

Está previsto que las seccionales realicen sus respectivas asambleas esta tarde para evaluar el resultado del paro en cada una de las juridiscciones. Por la tarde, la conducción central de ATE definirá la fecha para un nuevo plenario de secretarios generales.

El gremio anticipó ayer a Diario RÍO NEGRO que seguirán con su plan de lucha y planificarán nuevas medidas para las próximas semanas. «No debemos dejarnos intimidar«, aseguran.