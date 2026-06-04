Video | La Casa Rosada lanzó un documental y atribuyó el conflicto del Garrahan a una «estrategia para voltear al Gobierno»

Como sucedió con el Día de la Memoria, el Gobierno lanzó un nuevo documental pero esta vez para referirse al conflicto en el hospital Garrahan y dar su propia versión de los hechos. La pieza atribuye lo sucedido a una «estrategia política» por parte de los gremios que fueron realizando distintas medidas en reclamo de financiamiento y recomposición salarial para los trabajadores.

«Los héroes del Garrahan», el documental que lanzó el Gobierno

El cortometraje tiene una duración aproximada de 15 minutos y fue titulada: «Los héroes del Garrahan».

El Ejecutivo argumentó que es «un documental clave» que habla sobre el «conflicto político» y la atención médica en el hospital pediátrico. El mismo «expone la trama detrás de las protestas gremiales que buscaron desestabilizar la gestión de Javier Milei en vísperas de las elecciones de medio término», explicó el Gobierno.

El material fue grabado durante 2025 y principios de 2026. El mismo se publicó completo este jueves 4 de junio en el canal oficial de YouTube de la Casa Rosada.

Mediante un comunicado, la Casa Rosada informó que el enfoque de su film recae en «la alta conflictividad sindical vivida en el hospital» durante el periodo mencionado. El documento oficial argumenta que «el film detalla cómo los paros y las masivas protestas no respondieron únicamente a reclamos sectoriales, sino que formaron parte de una estrategia política coordinada que buscó ‘voltear’ y desestabilizar al gobierno del presidente Javier Milei de cara a los comicios legislativos de medio término».

Más allá de la denuncia pública, el Ejecutivo también reconoció el «compromiso del personal sanitario». Al respecto, el comunicado concluye señalando que «la obra documenta las extenuantes jornadas de trabajo de los médicos y enfermeros que, rechazando las presiones sindicales y en medio del clima de protesta, decidieron continuar firmes en sus puestos para salvaguardar la salud de miles de niños de todo el país».