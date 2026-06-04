Novias: la tendencia de maquillaje que conquista el altar

Atrás quedaron los looks rígidos y las capas de maquillaje que buscaban transformar el rostro. Hoy, el maquillaje nupcial acompaña una nueva forma de entender la belleza: más real, más fresca y conectada con la esencia de cada mujer. La tendencia apunta a resaltar los rasgos naturales, priorizando una piel saludable y luminosa que se vea tan bien en persona como en las fotos.

Según Fernanda Torres, maquilladora de Lancôme, la gran protagonista de la temporada es la luminosidad atemporal. ¿La clave? Construir el maquillaje desde una piel bien cuidada, logrando un efecto radiante y natural que parece surgir desde adentro.

Bajo esta filosofía surge el Ethereal Look, una propuesta inspirada en el estilo francés contemporáneo: sofisticado, romántico y sin esfuerzo aparente. El resultado es un maquillaje elegante, delicado y absolutamente vigente.

Conocé las 4 claves

1. Una piel preparada para brillar.

Todo comienza antes del maquillaje. La hidratación y el cuidado previo son fundamentales para conseguir ese acabado fresco y luminoso que caracteriza a las novias actuales. El objetivo es lograr una piel equilibrada, suave y con un glow natural que sirva como base perfecta para el resto del look.

Más que seguir reglas, el maquillaje de novia actual busca acompañar la personalidad de quien lo lleva. La premisa es simple: verse radiante, reconocerse frente al espejo y dejar que la belleza natural sea la verdadera protagonista del gran día.

2. Bases ligeras, efecto segunda piel.

La cobertura extrema pierde protagonismo frente a fórmulas más livianas que unifican el tono sin ocultar la textura natural del rostro. El resultado es una piel que se ve impecable, pero que conserva frescura y movimiento durante toda la celebración.

3. Miradas suaves y románticas.

Sombras en tonos tierra, rosas empolvados y destellos sutiles se convierten en los grandes aliados para crear profundidad sin endurecer las facciones. El foco está puesto en realzar la mirada con pestañas definidas y un acabado delicado que aporte expresión y luminosidad.

4. Labios y mejillas en perfecta armonía.

Otra de las tendencias que gana terreno es el monocromatismo suave: utilizar una misma gama de color en labios y mejillas para crear un efecto armónico, elegante y muy favorecedor. Los rosados empolvados y los tonos nude siguen liderando las elecciones por su capacidad de aportar frescura sin perder sofisticación.