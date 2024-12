Cada vez menos médicos en el hospital de Roca: por qué el sistema expulsa profesionales

Los principales hospitales de Río Negro tienen cada vez menos médicos y enfermeros. Esta situación resintió servicios clave, por ejemplo en el hospital de Roca, donde los sectores de ginecología, cirugía y guardia central, funcionan con muy pocos profesionales.

La situación quedó más que evidente con una publicación en redes sociales de una joven de Roca, que cursa un embarazo complicado.

El caso testigo de una joven embarazada de Roca

«Estoy en el hospital de Roca, con 40 semanas y 6 días de gestación. Con un embarazo que tiene que ser inducido o en término de cesárea en urgencia por disminución de liquido amniótico. Tenía derivación a Allen para hoy, pero me la cancelaron por una falta de organización».

«Somos tres las gestantes en la misma situación, sin respuestas y a la deriva. No hay profesionales en el hospital pero tampoco hay interés en derivar a otro hospital por urgencias», describió Gisela desde Facebook ayer lunes.

«Necesitamos una respuesta de la directiva del hospital, necesitamos tener a nuestros bebés. Es un derecho. O lo cumplen o tendremos que tomar otras medidas», advirtió la joven.

El caso es de Roca, pero la situación se reproduce en los hospitales de mayor complejidad de la provincia, como son los de Bariloche, Cipolletti y Viedma, además del mencionado roquense.

Tanto en Neuquén como La Pampa, además del ámbito privado en Río Negro, los salarios superiores a los que gana un profesional de la salud rionegrino. Pero hay otros factores que también influyen.

El impacto de las condiciones laborales del sistema de salud de Río Negro

El dato de la falta de profesionales médicos, y de otras disciplinas, fue corroborado por Patricia Baeza, de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur), que agregó un tema relevante: según la evaluación del gremio los profesionales se están yendo de la salud pública no sólo por los bajos salarios, sino por las condiciones laborales en las que están trabajando.

«Tenés un laboratorio que no tiene reactivos suficientes para procesar las prácticas, un servicio de imágenes que no realiza tomografías, no hay resonador, falta de especialistas, y ambulancias en mal estado», señaló Baeza.

«Hay servicios fundamentales como cirugía, y ginecología que están desiertos. Entonces los profesionales que están haciendo guardia y necesitan sí o sí de esos otros profesionales o estudios complementarios no cuentan con eso. Los profesionales tienen una responsabilidad inmensa y en esa precariedad ponen en riesgo su propia matrícula, además de empobrecerse cada vez más el servicio de salud», señaló Baeza a Diario RÍO NEGRO.

Según un relevamiento que realizó Asspur, entre un 15 y 20% de los profesionales abandonaron la salud pública desde mayo a la actualidad. Ese porcentaje representa cerca de 200 médicos y enfermeros, se indicó desde el gremio.

Además se suma a esta situación que otro sector de los profesionales médicos pidió la reducción horaria para trabajar en el ámbito de la salud privada.

ATE señala a los responsables de la situación en los hospitales de Río Negro

Desde ATE, Facundo Capello, indicó que el gremio, desde la asunción del ministro Demetrio Thalasselis «vienen denunciando esta situación. Se ha pedido celeridad a la hora de poder resolver estas situaciones, que involucran a la población y también a los trabajadores».

El sindicalista afirmó además que era preciso destacar que son «los trabajadores quienes día a día sacamos adelante cada hospital, cada centro de salud. Somos quienes día a día atendemos a la población que depende de de cada centro de salud, de cada hospital».

Quien tiene que hacerse cargo de la problemática que están pasando los hospitales y la salud pública en general en Río Negro es la cartera sanitaria, señaló Capello.

Y desde el gremio pidieron que se convoque nuevamente a «una mesa de salud para poder abordar estas problemáticas que hoy involucran a todos los trabajadores».