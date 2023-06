Camionetas de Desarrollo Social retenidas en el ministerio por el conflicto con las autoconvocadas

Unas cinco camionetas del ministerio de Desarrollo Social que ingresaron a las dependencias de Anaya del ministerio quedaron en el interior del estacionamiento debido al conflicto con las autoconvocadas que reclaman recategorizaciones para el personal de planta y la derogación del ingreso de unos 517 empleados en lo que denominan condiciones irregulares.

La medida comenzó alrededor de las 16 según detalló una de las voceras del grupo, Lorena Zárate. Aseguró que en el lugar, se encontró en forma personal con la subsecretaria de Desarrollo, Sandra Ruiz, quien encabezaba el operativo de acopio en el interior del ministerio.

«Hace cinco semanas que estamos apostadas aquí afuera, hay adentro 5 camionetas cargadas de leña y cajas más una camioneta de fumigación que no sabemos qué hace; al particular lo dejamos salir, no así a las camionetas del ministerio, que se queden adentro», dijo la vocera.

Agregó que estaban dispuestas a acampar afuera de los portones para asegurar la medida.

Indicó que los funcionarios «no pueden desconcer lo que venimos planteando hace 5 semanas». Aseguró que en una reunión mantenida hoy con el coordinador de Legal y Técnica del Ministerio, Rodolfo De La Fuente, se avanzó en la propuesta de participar de la comisión de relaciones laborales «con la posibilidad de estipular los tiempos de concursos».

Indicó que en esta reunión, donde estarían también los gremios Ate y UPCN -porque se trata de un acuerdo paritario- se abordaría el planteo de las autoconvocadas de que los concursos «salgan una vez al mes para que al menos la mitad de los compañeros y compañeras puedan ser recategorizados de acá a fin de año».

En paralelo, el grupo que cuestionó el ingreso a planta de 516 personas en el ministerio, indicó que entregaron documentación en la fiscalía general para que investigue los casos que consideraron «irregulares».